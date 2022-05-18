Malatya'da 300 bin kayısı ağacı doludan etkilendi - Haberler

Malatya'da 300 bin kayısı ağacı doludan etkilendi

MALATYA - Malatya'da don ve dolunun vurduğu kayısıda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal kentin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Akçadağ'da 300 binden fazla kayısı ağacının doludan zarar gördüğünü söyledi.

Malatya'da Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zirai don ve dolu hadisleri sonrasında kayısıda ki hasar tespit çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal Akçadağ genelinde hasarın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi. Akçadağ'da bir milyon 500 bin dolayında kayısı ağacının bulunduğunu kaydeden İnal, 300 bin dolayında kayısı ağacının dolu olayında etkilendiğini ifade ederek bu sayının tamamlanan saha çalışmaları sonrasında artabileceğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda yaşanan zira don kaynaklı hasarın ise yüzde 45 dolayında olduğunu aktaran Başkan İnal, kayısı üreticilerinin mağdur durumda olduğunu belirterek yetkililerden üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Doğu Mahalle Muhtarı aynı zamanda kayısı üreticisi Turgay Güneş ise yetkilerden aldıkları bilgilere göre ilçe genelinde 300 bin kayısı ağacının dolu yağışından zarar gördüğünü belirtti. Muhtar Güneş, kayısı üreticilerinin hem zirai hem de dolu hadisesi nedeniyle mağdur olduklarını da ifade ederek yetkili isimlerden destek beklediklerini söyledi.