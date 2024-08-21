Malatya, 100 Bin Ton Kayısı İhracatı Hedefliyor

Dünyada kuru kayısı üretiminin lideri olan Malatya, bu sezon 100 bin ton kayısı ihracatı ile 750 milyon dolar hedefini yakalamak istiyor. Deprem bölgesi olan kentte geçen sezon ise 66 bin 832 ton kayısı ihracatı ile 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

AB Coğrafi işaret belgesi ile dünyanın en iyi kayısının yetiştiği Malatya'da yeni sezon 1 Ağustos itibari ile başladı. Temmuz ayında başlayan hasat ile yeni mahsuller dallarında toplanarak kimisi ihracat için hazırlanırken kimisi ise yaş olarak iç piyasaya sürüldü. Kentin en önemli ekonomik gelirleri arasında yer alan kayısı da bu yıl rekoltenin de yüksek olması fiyatlarında ister istemez geçen yıla oranla düşmesine neden oldu.

Malatya'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan kuru kayısı da bu yıl hedefte ise vites yükseltildi. Geçen sezon da yaklaşık olarak 399 milyon dolar gelirin geldiği Malatya'da bu sezon ise 750 milyon dolarlık bir hedef konuldu.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kentte hasat döneminin tamamen sona erdiğini ifade ederek bu sezon iklim değişikliğinin oluşturduğu bazı olumsuz etkiler nedeniyle hasadın erken başladığını ve dolayısıyla da erken bittiğini söyledi. Ürünlerin şuan depolama işlemlerinde olduğunu ifade eden Özcan, "1 Ağustos itibariyle 2024-2025 yılı sezonu başlamış oldu. Geçen sezon dediğimiz 1 Ağustos 2023 ila 31 Temmuz 2024 arasındaki süreçte toplam 66 bin 832 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraberde 398 milyon 809 bin dolarda ihracat geliri elde etmiş olduk" dedi.

Büyük bir deprem geçirmiş Malatya'da bu ihracat gelirinin çok önemli olduğuna da değinen Özcan, Ülke ekonomisi açısından bakıldığında da kayısı, kuru meyve gurubunda üstüne düşeni yaptı. Bu yıl, önceki yıllara göre kayısı rekoltesinde kısmi bir artış söz konusu. Bu yıl daha önemli bir ihracat serüveni bekliyoruz. İhracat rakamlarımızda ekonomik olarak bir gerileme söz konusu değil ama miktar olarak bir gerileme söz konusu. Özellikle dünyadaki ekonomik darboğaz, gelişmeler ve krizler bunu etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon hedeflerinin hem dünyanın 115 ülkesine yaptıkları ihracatı devam ettirmek hem de 100 bin ton ihracat hedefine ulaşmak olduğunu da dile getiren Başkan Özcan, bunun karşılığında da 750 milyon dolar gelire ulaşmak istediklerini söyledi.

Yeni sezonun başlaması ile Ağustos ayının ilk 17 gününde 3 bin 500 tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirildiklerini de belirten Özcan, "Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları bizim için çok önemli; mutlaka bu dört aylık süre içerisinde 40 bin ton ihracat hedefiyle devam edeceğiz. Mutlaka bu hedefi yakalamamız gerekiyor çünkü 2025 yılının ilk altı ayında da 100 bin tonu tamamlayacak olan ihracatımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kayısı üretiminin başkenti olan Malatya'da son dönemlerde yaşanan iş gücü eksikliğine de değinen Özcan, "Şu anda en büyük sorunumuz ciddi anlamda insan iş gücü ihtiyacımız var. Çok ciddi anlamda da işletmelerimizde üretim faaliyetlerinde çok kısıtlı kapasitelerle yolumuza devam ediyoruz. İşçi problemimiz hat safhada. 100 bin ton ihracat ve 750 milyon dolar hedefini yakalamamız içinde mutlaka bu hususta da bir çalışma yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'dan 115 ülkeye kayısı ihraç edildiğini ifade eden Özcan, pazardaki en büyük alıcının ise ABD olduğunu söyledi. 2023-2024 yılı sezon dönemi içerisinde ABD'ye toplam 11 bin ton ihracat gerçekleştirdiklerini ve bununla birlikte 69 milyon dolara yakın bir gelir elde ettiklerini söyleyen Özcan, "Avrupa hala bizim için önemli. Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Avustralya yoğun bir şekilde ihracata devam ettiğimiz ülkelerin başında geliyor" diye konuştu. - MALATYA