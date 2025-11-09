Makyol İnşaat'ın Romanya'daki yatırımlarının portföy büyüklüğü 3 milyar avroyu aştı

Makyol İnşaat, Romanya genelinde yürüttüğü 7 aktif proje aracılığıyla yatırımlarında 3 milyar avronun üzerinde toplam portföy büyüklüğüne ulaştı.

Temelleri 1965 yılında Saffet Çebi tarafından atılan Makyol İnşaat, Türkiye'deki başarılı girişimlerinin ardından yurt dışında da çalışmalarını sürdürüyor.

Fas, Cezayir, Kazakistan, Irak, Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Ukrayna gibi ülkelerde altyapı yatırımları yürüten şirket, son 25 yılda uluslararası önemli projelere imza attı.

Fas'ta gerçekleştirdiği projelerle kraliyet nişanına layık görülen Makyol İnşaat'ın uluslararası büyüme hedefindeki son stratejik adım ise Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya'da gerçekleştirdiği mühendislik atılımı oldu.

Şirket, Avrupa'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan "Trans-European Transport Network" (TEN-T) koridorları üzerinde yer alan ve Orta Avrupa ile Balkanlar arasındaki lojistik akışın merkezi konumunda yer alan Romanya'da, Ulusal Karayolu Altyapı İdaresi (CNAIR) ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen ağın önemli bağlantı kesimlerinde ana yüklenici olarak görev alıyor.

Makyol İnşaat'ın yerel ve Türk ortaklarla hayata geçirdiği 7 proje, hem mühendislik hem de finansal büyüklük açısından Romanya'nın kapsamlı altyapı yatırımları arasında yer alıyor.

Şirketin portföyündeki projeler arasında Transilvanya Otoyolu (A3), Sibiu-Fagara? Otoyolu'nun 4 etabı (A13), Ploie?ti-Buzau Otoyolu (A7) ve Bükreş Havalimanı Metro Bağlantısı bulunuyor. Bu projelerin tamamı, Romanya'nın batı sınırından başkente kadar uzanan ana ulaşım ağını kapsıyor.

Toplamda 3 milyar avronun üzerinde sözleşme bedeline sahip, çelik yapı imalatının 100 bin tonu aştığı söz konusu 7 projede, 128,55 kilometrelik karayolu ve 6,6 kilometrelik metro inşaatı, 2,8 kilometre uzunluğunda bir tünel, 150'den fazla köprü ve viyadük, onlarca kavşak ve istasyon bulunuyor. Söz konusu projelerde, 3 binden fazla mühendis, teknisyen ve mavi yakalı çalışan istihdam ediliyor.

Romanya'daki faaliyetlerinde uluslararası standartları esas alan Makyol İnşaat'ın projeleri, AB ve Romen hükümetleri tarafından çeşitli fonlarla finanse ediliyor.

Şirket, projelerde Alarko, Özaltın ve Nurol gibi farklı Türk firmalarıyla konsorsiyumlar kurarken, AB menşeli müşavirlik şirketleriyle de işbirliği yürütüyor.

"Avrupa'nın doğusu ile batısı arasında kesintisiz bir bağlantı sağlıyoruz"

Romanya'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Makyol İnşaat Romanya Üst Yöneticisi (CEO) Saffet Oğuz Çebi, Avrupa'nın kalbinde mühendislik güçlerini ve vizyonlarını sergilemekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Romanya'da yürüttükleri otoyol ve metro projelerinin, yalnızca beton ve çelikten ibaret olmadığını vurgulayan Çebi, "Bu projeler, Türk mühendisliğinin disiplinini, güvenilirliğini ve çözüm üretme yeteneğini de temsil ediyor. Bu projelerle Romanya'nın AB ulaştırma ağlarına entegrasyonuna katkıda bulunuyor, Avrupa'nın doğusu ile batısı arasında kesintisiz bir bağlantı sağlıyoruz." dedi.

Çebi, Türkiye ile Romanya arasında uzun yıllara dayanan sıcak ve güçlü bir ilişki olduğunu, 1980'ler ve 1990'larda futbolcu transferleri aracılığıyla halkların birbirine daha da yakınlaştığını aktardı.

İki ülke arasındaki güçlü sosyal bağların ekonomik ve ticari işbirliğinde de kendini gösterdiğini vurgulayan Çebi, şöyle devam etti:

"Romanya'da Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar üstlendiği 231 projenin toplam değeri 15,2 milyar doları aşarken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılı itibarıyla 8 milyar dolar ihracat ve 4 milyar dolar ithalatla toplam 12 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Türk yatırımlarının toplamı ise yaklaşık 8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Makyol Romanya olarak faaliyetlerimizin toplam portföy büyüklüğü ise 3 milyar avroyu aştı. Bu rakamlar, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve insani açıdan da derinleşen bir ortaklığın göstergesi."

Uluslararası pazarda büyümeye, yeni iş ortaklıkları kurmaya ve her coğrafyada insan yaşamına değer katan eserler üretmeye devam edeceklerini aktaran Çebi, özellikle Romanya'nın kuzeyindeki Transilvanya Otoyolu ve Sibiu-Fagara? hattı gibi zorlu coğrafyalarda hayata geçirdikleri projelerin, Romanya'nın Avrupa koridorlarına entegrasyonunda kritik rol oynadığını dile getirdi.

Çebi, zorlu doğa koşullarını tünellerle aşan, onlarca viyadük ve köprüyle dolu dev altyapı sistemleri inşa ettiklerini, bu projelerin bölgesel kalkınmayı hızlandırırken, çevreci ve uzun ömürlü mühendislik anlayışlarını ön plana çıkardığını söyledi.

Söz konusu projelerle yolların yanı sıra "geleceğe uzanan kalıcı köprüler" inşa ettiklerine işaret eden Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şirketimizin vizyonu, ulusal sınırları aşarak Türk mühendisliğini Avrupa'nın en prestijli altyapı markaları arasına taşımak. Bugün Romanya'nın dört bir yanında yükselen viyadüklerde, tünellerde ve metro hatlarında Makyol tabelası görmek mümkün. Bu, yalnızca bir inşaat başarısı değil, aynı zamanda yarım asırlık bir mühendislik kültürünün uluslararası sahnedeki yükselişi. Türk taahhüt sektörünün öncülerinden biri olarak, Avrupa'nın altyapısına da böyle önemli katkılar sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."