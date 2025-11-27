Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX) Bursa'da Başlıyor

Makine ve teknoloji sektörünün yenilikçi platformu Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX), Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve BTSO iştiraki KFA Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle 3-6 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi'nde sektör profesyonelleriyle buluşuyor. İmalat sanayi, otomasyon, robotik, kalıp ve prototipleme, dijital fabrikalar ve endüstriyel çözümler gibi birçok alanı kapsayan MEEXX, Türkiye'nin önde gelen sanayi buluşmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin makine ve üretim teknolojilerindeki en kapsamlı buluşmalarından biri olan MEEXX için geri sayım başladı. Makine üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, yatırımcılar ve tedarik zincirinin tüm paydaşlarını aynı platformda bir araya getirerek uluslararası iş birliklerine zemin hazırlamaya hazırlanan MEEXX, 6 ayrı salonda 28 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuara 110'dan fazla sektör temsilcisi katılacak. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'dan profesyonel katılımcılar da fuarı ziyaret edecek.

BTSO'nun sektörel kümelenme ve ihracat odaklı büyüme vizyonu kapsamında KFA Fuarcılık tarafından organize edilen MEEXX, Bursa sanayisinin makine alanındaki güçlü altyapısını görünür kılmayı ve Türkiye'nin makine ihracatının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Fuar; torna, freze ve CNC tezgahlarının yer aldığı talaşlı imalat teknolojilerinden gaz altı, TIG, MIG ve punta sistemlerini kapsayan kaynak teknolojilerine kadar birçok alanda en yeni çözümleri bir araya getirecek. Bilgisayar destekli tasarım ve üretimi geliştiren CAD/CAM uygulamaları, mekanik bakım ve arıza giderme teknolojileri, otomasyon ve robotik sistemler ile hidrolik ve pnömatik çözümler de fuarın öne çıkan teknoloji başlıkları arasında yer alacak.

Fuar alanında sergilenecek son teknoloji ürünlerin yanı sıra, canlı demo alanları, uygulamalı gösterimler ve seminerler ziyaretçilere dinamik bir deneyim sunacak. - BURSA