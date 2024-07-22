Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Malatya Valisi Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Vali Seddar Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, "Valimizin şehrimize dair vizyonu, enerjisi ve kararlılığı bizleri son derece umutlandırdı. Kendilerinin, Malatya'mızı daha güzel yarınlara taşımak için gösterdiği azim ve gayret, şehrimize olan inancımızı pekiştirdi. Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un, bilgi ve tecrübesiyle Malatya'yı ayağa kaldıracak projelere imza atacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte MAGİNDER ailesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydeden Kardemir, "Valimize, şehrimize hoş geldiniz diyor ve başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA