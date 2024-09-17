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MAGİNDER Başkanı'ndan Malatya İçin Yıkım Sürecine Destek Çağrısı

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, vatandaşlara devletine güvenmeleri ve yıkım sürecine katkı sağlamaları çağrısında bulundu. Karademir, mahkeme süreçlerinin engel oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir rezerv alanlarla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Devletimize ve valimize güvensinler, yıkım sürecine katkı sağlasınlar. Mahkeme süreçleriyle engel oluşturulmaması gerekiyor, aksi halde Malatya'nın yeniden ayağa kalkması zor olur" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve dernek yönetimi, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'i ziyaret ederek, Malatya'daki inşaat süreci ve rezerv alan çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Cengiz Başer, Malatya'da hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların önemine değinerek, "Malatya'nın yeniden ihyası ve vatandaşlarımızın güvenli, ferah konutlarda yaşaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan sivil toplum kuruluşları ve MAGİNDER ailesine teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise deprem sonrası sahada aktif bir şekilde çalışmalar yürüten İl Müdürü Başer'e teşekkür ederek, "Malatya'mızda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un göreve gelmesiyle birlikte projeler hız kazandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un göreve başlamasıyla da uyum içinde yürütülen çalışmalar daha da ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

Karademir, ayrıca rezerv alanlarla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Devletimize ve valimize güvensinler, yıkım sürecine katkı sağlasınlar. Mahkeme süreçleriyle engel oluşturulmaması gerekiyor, aksi halde Malatya'nın yeniden ayağa kalkması zor olur. Yerinde dönüşüm projelerinin hızlanmasıyla şehrimiz eski gücüne kavuşacaktır" ifadelerine yer verdi.

İnşaat maliyetlerinin artmasıyla verilen desteklerin yetersiz olduğunu vurgulayan Karademir, "Bir milyon 500 bin TL'lik destekle ev inşa edilemiyor. En az iki buçuk milyon TL destek verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda, MAGİNDER Başkanı Karademir, İl Müdürü Başer'e bir plaket takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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