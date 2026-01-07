Haberler

Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı

Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
Venezuela'da ekonomik çöküşün derinleştiği yıllara ilişkin dikkat çekici bir detay gün yüzüne çıktı. ABD'de yargılanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, iktidarının ilk döneminde ülke rezervinde bulunan 113 ton altını 2013–2016 arasında İsviçre'ye taşıttı. Ancak 2017'de AB yaptırımlarının devreye girmesiyle bu sevkiyat hattı tamamen kapandı.

  • Venezuela Merkez Bankası'na ait 113 ton altın 2013-2016 yılları arasında İsviçre'ye taşındı.
  • İsviçre'ye taşınan 113 ton altının değeri yaklaşık 5,2 milyar dolardı.
  • İsviçre Federal Konseyi, 5 Ocak 2026'da Nicolas Maduro ve 36 yakınına ait mal varlıklarını dondurdu.

Venezuela'da ekonomik krizin derinleştiği yıllara ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre, Nicolas Maduro'nun iktidarının ilk döneminde Venezuela Merkez Bankası'na ait altın rezervlerinin önemli bir bölümü İsviçre'ye taşındı. 2013–2016 yılları arasında toplam 113 ton altının ülke dışına çıkarıldığı bildirildi.

TOPLAM DEĞERİ 5,2 MİLYAR DOLAR

Reuters'ın ulaştığı gümrük verileri ile İsviçreli yayın kuruluşu SRF'nin araştırmasına göre söz konusu sevkiyatların toplam değeri 4,14 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 5,2 milyar dolar) ulaştı. Bu veriler, Maduro yönetiminin ekonomik darboğazı aşmak için altın rezervlerini nakde çevirmeye yöneldiği yorumlarına yol açtı.

Uzmanlara göre Venezuela Merkez Bankası, özellikle ABD yaptırımları ve petrol gelirlerinde yaşanan sert düşüşün ardından ciddi bir döviz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte altınların İsviçre'deki rafinerilere gönderilerek işlenmesi, sertifikalandırılması ve daha kolay satışa konu edilebilmesi amaçlandı.

İSVİÇRE VENEZUELA ALTINININ BAŞLICA ROTASI OLDU

İsviçre, dünyanın en büyük altın işleme merkezlerinden biri olarak bu dönemde Venezuela altınının başlıca rotası oldu. Ancak 2017'de Avrupa Birliği yaptırımlarının devreye girmesiyle bu kanalın kapandığı, gümrük kayıtlarında 2017–2025 arasında İsviçre'ye herhangi bir sevkiyat görünmediği aktarıldı.

Altın sevkiyatlarına ilişkin bilgiler, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından yeniden gündeme geldi. İsviçre Federal Konseyi'nin 5 Ocak 2026'da Maduro ve 36 yakınına ait mal varlıklarının dondurulduğunu duyurduğu belirtilirken, yetkililer dondurulan varlıkların geçmişte gönderilen altınlarla doğrudan bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ifade etti. Buna rağmen İsviçre yönetiminin, yasa dışı olduğu tespit edilen fonların ileride Venezuela halkına iade edilebileceğine dikkat çektiği aktarıldı.

StoneX piyasa analisti Rhona O'Connell ise 2012–2016 döneminde Venezuela Merkez Bankası'nın "zorunlu satış" sürecine girdiğini belirterek, altının İsviçre'ye gönderilmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi. O'Connell'e göre bu varlıkların bir kısmı finans kuruluşlarının elinde kalırken, bir kısmı da küçük külçeler halinde Asya pazarına yöneldi.

