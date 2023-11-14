Madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanan Madencilikte İş Sağlığı...

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapanışını yaptı

Madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanan Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) önderliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 19 Mart 2018 tarihinde onaylanan Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra İSGGM Genel Müdürü Fatih Bilal Alodalı, ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Cantekin ve çok sayıda çalışan, işveren, iş güvenliği profesyoneli, STK, üniversitelerin ve mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenci, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili paydaşlar katıldı.

Proje hakkında

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) ile madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.

Projede genel olarak sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin oluşturulması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde 135 meslek lisesi öğretmenine 3 günlük eğitim verildi, 10 bin maden çalışanına sağlık taraması yapıldı ve gezici tırlarla Türkiye'deki farklı maden ocaklarındaki yaklaşık 10 bin çalışana iş sağlığı ve güvenliği temasıyla tiyatro gösterileri yapıldı. Ayrıca 30 bine yakın insana iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Projenin teknik yardım bileşeni

Proje kapsamında, madencilik sektöründe ve toplumdaki iş sağlığı güvenliği farkındalığının ve bilgisinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri kapsayan bu bileşen altında maden çalışanlarına interaktif eğitimler ve sağlık gözetimlerinin yanı sıra işveren eğitimleri; üniversite öğrencileri, meslek lisesi öğretmenleri, mühendis ve iş güvenliği uzmanları ile diğer ilgili paydaşlara eğitimler düzenleniyor.

Bunların yanı sıra bilgilendirme etkinlikleri, çizgi filmler, televizyona ve radyoya yönelik kamu spotları ve çok tehlikeli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği ana temalı fotoğraf yarışması gibi toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok faaliyet düzenlenmektedir. İş sağlığı güvenliği mevzuatı ve uygulaması, maden çalışanları, mühendisler, öğrenciler, iş güvenliği uzmanları için faydalı verilerin yer alacağı akıllı cihazlarda kullanılabilecek İSGinfo Assist adında bir dijital uygulama hazırlanıyor.

Bu bileşen kapsamında ayrıca, maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili havalandırma, tahkimat, kendiliğinden yanma, güvenli davranış, kömür tozu patlaması, maden gazları gibi konularda teknik rehberler hazırlanacak. Ayrıca, bu bileşen kapsamında maden iş yerlerine yönelik sendika üyesi olmanın iş sağlığı güvenliği açısından öneminin yer alacağı sendikalaşma raporu, maden mühendisliği bölümlerinde mevcut iş sağlığı güvenliğinin müfredatının değerlendirme raporu gibi raporlar hazırlanarak iş sağlığı ve güvenliği literatürüne katkı sağlanacak.

Türkiye'de meydana gelen maden kazaları

7 Mart 1983 tarihinde Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında 103 işçi vefat etmişti.

7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'da, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi yanarak, 65 işçi ise göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti.

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen zincirleme patlamalarda 263 madenci can vermişti.

26 Mart 1995 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Matsan Madencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında grizu patlaması sebebiyle meydana gelen kazada 38 kişi göçük altına kalarak yaşamını kaybetmişti.

22 Kasım 2003 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde, özel bir firmanın işlettiği kömür ocağında grizu patlaması sebebiyle 10 işçi hayatını kaybetmişti.

8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan yer altı bakır ocağında, cevherin nakledildiği 150 metre uzunluğundaki bandın alev alması nedeniyle meydana gelen yangında oluşan karbonmonoksit ve diğer zararlı gazların etkisiyle birisi maden mühendisi toplam 19 çalışan ölmüştü.

10 Aralık 2009 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında, 19 işçi grizu patlaması ile oluşan göçük sonucunda yaşamını yitirmişti.

23 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de, toplam 47 kişinin çalıştığı maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 17 kişi yaşamını kaybetmişti.

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak'ta, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin işlettiği kömür madeninde grizu patlaması ve oluşan göçükler sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetmişti.

7 Temmuz 2010 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca Mahallesi'ndeki madende çıkan yangın ve oluşan göçük sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirmişti.

8 Ocak 2013'te, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür ocağında metan gazı patlamasının yol açtığı göçük sebebiyle 8 işçi ölmüştü.

18 Ocak 2013'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında demir ayakların düşmesi ve iki demirin arasında kalması sonucu 1 işçi yaşamını kaybetmişti.

Soma Faciası

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetmiş, en az 88 işçi de yaralanmıştı.

2014 yılında meydana gelen 7 farklı maden kazasında 27 kişi hayatını kaybetmişti.

2015 yılında Gemerek, Fethiye, Ereğli Suluova, Milas ve Nallıhan maden ocaklarında 6 farklı maden kazasında toplam 7 kişi yaşamını yitirmişti.

17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen kazada 16 işçi vefat etmişti.

2019'da biri Manisa'da biri de Amasya'da olmak üzere iki maden kazasında bir işçi hayatını kaybetmişti.

14 Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan bir maden ocağında grizu patlaması sonucu 42 işçi yaşamını yitirmişti.

Buna göre, 1983'ten bu yana meydana gelen 31 maden kazasında toplam 908 işçi hayatını kaybetti. - ANKARA