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Maden-Tek 2024: Madencilikte Teknoloji Günleri Hacettepe'de Başlıyor

Maden-Tek 2024: Madencilikte Teknoloji Günleri Hacettepe'de Başlıyor
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İkincisi düzenlenen Maden-Tek 2024, 12-13 Aralık'ta Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Etkinlik, madencilik sektörünün teknolojik yeniliklerini tanıtacak ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

BU yıl ikincisi organize edilen Maden-Tek 2024, Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri 12-13 Aralık'ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gerek işçi sağlığı gerekse çevre güvenliği gibi konularda teknolojinin yoğun şekilde kullanılmasıyla güvenli madencilik örneklerinin çoğalması, üretimde verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik kapsamında da teknolojik gelişmelerin madencilik faaliyetlerine entegre edilmesiyle artık madencilik faaliyetleri teknoloji odağıyla öne çıkıyor.

Bu bağlamda teknoloji üreten firmalar ile bu teknolojileri kullanan maden şirketlerinin bir araya getirildiği etkinlikte sektörün öncü ve güçlü firmalarının yer almasıyla madencilik sektörüne en yüksek katkı sağlanması planlanıyor.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtasından, Türki Cumhuriyetler'den, komşu ülkelerden ve Afrika ülkelerinden ziyaretçi taleplerinin alındığı etkinlikte maden arama ve üretim alanında kullanılan ileri teknolojilerin sergi alanlarında tanıtılacağı ve eş zamanlı oturumlarda anlatılmasıyla Türk maden endüstrisinin teknolojik yüzü ortaya çıkarılacak.

Şirketlerin boy gösterdiği stantlı alanların yanı sıra yoğun bir oturum programına da sahip olan etkinlik iki gün boyunca madencilik sektörünün tüm paydaşlarının ziyaretine açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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