Macaristan ve Azerbaycan doğal gaz alımı için çerçeve anlaşma imzaladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkenin başkenti Budapeşte'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelerek doğal gaz alımı için "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte'de Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü.

Görüşmenin ardından Bakan Szijjarto, Macaristan ve Azerbaycan'ın 2 yıl boyunca 800 milyon metreküp doğal gaz satın alınması konusunda çerçeve anlaşma imzaladığını duyurdu.

Szijjarto, bu anlaşmanın, Macaristan'ın enerji arzının çeşitlendirilmesi konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çok kaynak ve farklı yollardan enerji satın almanın önemine dikkati çeken Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) politikasının Macaristan'ın enerji güvenliğini tehdit ettiğini, Bakü ile işbirliğinin bu riski azalttığını vurguladı.

Szijjarto, "Batılı liderler bir zamanlar bizimle alay ediyorlardı, şimdi ise Bakü'de toplantılar için sıraya giriyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan ve Azerbaycan arasındaki ortaklığın petrol fiyatlarına değil, karşılıklı saygıya dayandığının altını çizdi.