LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar

LPG fiyatlarına gelen zam 25 Temmuz 2025 itibariyle pompaya yansıdı. LPG (otogaz) litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıtıldı. Sektör kaynaklarının bir gün önce duyurduğu zam, bugünden itibaren geçerli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zamla birlikte büyükşehirlerde güncel LPG fiyatları da değişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogaz fiyatları yeniden belirlendi.

İşte 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,48 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

ANKARA

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İZMİR

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL