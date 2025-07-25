LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar

LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
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25 Temmuz 2025 itibarıyla LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zam pompaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

LPG fiyatlarına gelen zam 25 Temmuz 2025 itibariyle pompaya yansıdı. LPG (otogaz) litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıtıldı. Sektör kaynaklarının bir gün önce duyurduğu zam, bugünden itibaren geçerli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zamla birlikte büyükşehirlerde güncel LPG fiyatları da değişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogaz fiyatları yeniden belirlendi.

LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar

İşte 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,48 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

ANKARA

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İZMİR

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Çapa:

hergün herşeye zam yeter be

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Gerçekten merak ediyorum bu zamlara kim ne zaman dur diyecek. Adamlar zam yapıyor ve rahatlıkla cari açığı kapatmak için yaptık diyor. Bu böyle devam ederse enflasyon iyice fırlar, şartlar daha da zorlaşır.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bence yeterince zam yapılmıyor. Bu halka bu zamlar çok az.

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