LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
25 Temmuz 2025 itibarıyla LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zam pompaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
LPG fiyatlarına gelen zam 25 Temmuz 2025 itibariyle pompaya yansıdı. LPG (otogaz) litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıtıldı. Sektör kaynaklarının bir gün önce duyurduğu zam, bugünden itibaren geçerli oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zamla birlikte büyükşehirlerde güncel LPG fiyatları da değişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otogaz fiyatları yeniden belirlendi.
İşte 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL
İZMİR
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL