LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yeni tebliğine göre, LPG tüplerinin takip sistemi 31 Aralık 2027'ye kadar kurulacak. Düzenleme, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
TEBLİĞ, 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek. Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi