LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ, 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek. Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.