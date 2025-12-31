Haberler

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yeni tebliğine göre, LPG tüplerinin takip sistemi 31 Aralık 2027'ye kadar kurulacak. Düzenleme, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.
Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ, 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek. Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500

