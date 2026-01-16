Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantıları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı duyuruda Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında gerçekleşen 20 ayrı toplantıda fon büyüklüğü 58 milyar doları aşan ve önde kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcı ile bir araya gelindiği belirtildi.

Ayrıca Londra'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileriyle de görüşüldüğü ifade edildi.

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü yatırımcılara anlattı. Sunumda, dezenflasyon sürecinin ana dayanakları, mali disiplin politikaları, cari denge görünümü ve orta vadeli yapısal dönüşüm başlıkları öne çıktı.

Sunumda, enflasyondaki düşüşün geçici olmadığı ifade edildi. Şimşek, sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, konut, gıda ve enerji tarafında arz yönlü önlemler, olumlu baz etkileri, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve negatif çıktı açığının dezenflasyonu desteklediğini belirtti.

Sunumunda 2023'ten bu yana enflasyon oranının düştüğünü paylaşan Şimşek, 2026 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 13 ila 19 bandı arasında tahmin ettiklerini açıkladı. 2025'te yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında ise 2026 tahmini de enflasyon tahminindeki gibi yüzde 19 olarak açıklandı.

KONUT, GIDA VE ÖZEL OKUL FİYATLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sunumda, deprem bölgesinde tamamlanan ve yapımı süren konutlar, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm yatırımlarının konut arzını artırarak kira enflasyonunu sınırladığı belirtildi. Kiraların büyük ölçüde konut fiyatlarını yakaladığına dikkat çekildi. Özel okul ücretlerinde ise kurala bağlı fiyatlama ve tavan uygulamaları ile eğitim enflasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı. Tarımda don ve kuraklık riskinin 2026 için düşük olduğu, bunun da gıda fiyatları açısından olumlu bir görünüm sunduğu ifade edildi.

Ayrıca tarımsal sulamadaki gelişmelerin, havza bazlı üretimin, tedarik zinciri ve lojistiğin iyileştirilmesinin ve tarım işletmelerinin ölçeğinin artırılmasının da gıda enflasyonun yavaşlamasına etki edeceği belirtildi. Sunumda, yerli petrol ve doğalgaz üretimindeki artış, yeşil dönüşüm yatırımları, hizmet ihracatındaki güçlü seyir ve sanayi politikalarıyla değer zincirinde yukarı çıkışın, cari dengeyi kalıcı biçimde iyileştirdiği paylaşıldı.

Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranla gerilediği, ihracatta dış talebin ana belirleyici olmaya devam ettiği ve rekabet gücünde gerileme olmadığı vurgulandı. Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranla gerilediği, ihracatta dış talebin ana belirleyici olmaya devam ettiği ve rekabet gücünde yaygın bir bozulma olmadığı vurgulandı.

BÜYÜME, İSTİHDAM VE FİNANSAL İSTİKRAR

Sunumda, büyümenin ılımlı bir patikada olduğunu, 2026 yılında ise büyümenin yüzde 3,8 olacağı beklendiği belirtildi. İşsizliğin ise yüzde 8,6 ile düşük seviyelerde seyrettiğini ifade edildi. Şimşek sunumda verimlilik artışının yeniden hız kazandığına dikkat çekti. Finansal istikrar tarafında, rezerv yeterliliğindeki iyileşme, kur korumalı mevduattan çıkış, bankacılık sektöründe güçlü sermaye yapısı ve şirketlerin döviz pozisyonundaki toparlanma öne çıkarıldı.

Sunumda Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayi kapasitesi, bölgesel entegrasyon projeleri ve lojistik koridorlardaki rolü de yatırımcılar açısından önemli başlıklar arasında yer aldı Türkiye'nin NATO içindeki konumu, güvenilirliğine de ayrıca değinildi.