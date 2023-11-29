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Lodos Nedeniyle BUDO Seferleri İptal Edildi

29 Kasım 2023 14:37 Son Güncelleme: 14:38 Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.