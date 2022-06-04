LİMA Söke'de hizmet ağını yeni mekanlarıyla genişletiyor - Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Belediyesi kuruluşu olan LİMA A.Ş., bünyesine iki yeni mekanı daha kazandırdı. Bağarası Büyük Park içinde bulunan kafe işletmesi 1 Haziran tarihi itibariyle faaliyetine başlarken, santral garaj yanında bulunan Latmos Çarşı'da hizmete giren Latmos Pub'ın açılış yapıldı.

Restaurant ve kafe işletmeleriyle Sökelileri kaliteli ve güvenli hizmetle buluşturan LİMA, hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Zeytindalı Kafe, Spor Kafe, Portakal Kafe, Mesire Alanı işletmesi, restaurant, iki market işletmesinden sonra Bağarası Büyük Park Kafe ve Latmos Pub'da Sökelilere hizmet verecek.

Latmos Pub açılış töreni yapıldı

Santral garaj yanında bulunan Latmos Çarşı içinde hizmete giren Latmos Pub-Cafe-Bistro işletmesi düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenine Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldı.

LİMA A.Ş. Yönetim Kurulu ve Söke Belediye Meclis Üyesi Saime Cantürk, "Güzel bir mekan oluşturduk, Sökelilerin hizmetine sunduk. LİMA güvencesi ve kalitesiyle halkımızı buluşturmaya devam ediyoruz. Sökemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Diğer taraftan daha önce düğün törenleri ve özel gün kutlamalarında hizmet veren Bağarası Büyük Park, yine bu amaçla vatandaşlara kullandırılacak. Alanda bulunan kafeterya her gün saat 16.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi