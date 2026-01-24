Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır Petrol Bakanı Bedevi ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki enerji işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı. Görüşmede, petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde ortaklığın genişletilmesi konuları ele alındı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile iki ülke arasında petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde işbirliğini artırmanın yollarını ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Trablus'ta bulunan Bakan Bedevi'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında "arama, üretim, lojistik ve saha geliştirme" konularında ortaklığın genişletilmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Libya-Mısır arasında petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde işbirliğini güçlendirmenin yollarının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Dibeybe'nin Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığına Mısır ile işbirliği yollarını açması ve anlaşmaların her iki ülkenin enerji sektörünün gelişimine hizmet edecek net eylem planlarına dönüştürülmesini sağlamak için teknik uygulama mekanizmalarını aktif hale getirmesi talimatını verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Ekonomi
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Rüyanda bile göremeyeceğin eserler

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e yaylım ateşi: Rüyanda bile göremezsin