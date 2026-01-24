Libya Başbakanı Dibeybe, Mısır Petrol Bakanı Bedevi ile enerji alanında işbirliğini görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile iki ülke arasında petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde işbirliğini artırmanın yollarını ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Trablus'ta bulunan Bakan Bedevi'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında "arama, üretim, lojistik ve saha geliştirme" konularında ortaklığın genişletilmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Libya-Mısır arasında petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerinde işbirliğini güçlendirmenin yollarının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Dibeybe'nin Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığına Mısır ile işbirliği yollarını açması ve anlaşmaların her iki ülkenin enerji sektörünün gelişimine hizmet edecek net eylem planlarına dönüştürülmesini sağlamak için teknik uygulama mekanizmalarını aktif hale getirmesi talimatını verdiği ifade edildi.