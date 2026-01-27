Libya Petrol Bakanı Abdussadık, Türkiye'nin Libya açık deniz sahalarında "kilit" rol oynayabileceğini söyledi Açıklaması

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez başlatılan ihale sürecinde, açık deniz alanlarında deneyim ve filoya sahip Türkiye'nin "kilit" rol oynayabileceğini söyledi.

Abdussadık, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026 kapsamında Trablus'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Libya'nın öncelikli hedefinin petrol ve doğal gaz üretimini artırmak olduğunu belirten Abdussadık, "Kısa vadeli hedefimiz, 2026 sonuna kadar üretimi günlük 1,6 milyon varile çıkarmak. Gelecek birkaç yıl içinde ise günlük 2 milyon varile ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğine değinen Abdussadık, " Türkiye, enerji denkleminde çok önemli bir aktör. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Bakanlık ile çok yakın ilişkilerimiz var. Birçok projede birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına Türkiye'nin ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Abdussadık, "Özellikle açık deniz sahalarında Türkiye'nin bazı blokları kazanma potansiyeli yüksek. Türkiye, sismik faaliyetler ve sondaj operasyonları açısından açık deniz sahalarında çalışabilecek tecrübeye ve gemilere sahip." diye konuştu.

Abdussadık, Türkiye'nin Libya enerji sektöründeki rolünün her iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin bu ihalede ve sonrasında kilit bir rol oynama potansiyeli çok yüksek. Başka projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bunların her iki ülkenin ekonomileri üzerinde önemli etkiler yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sismik araştırma alanı yüksek potansiyele sahip

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile TPAO arasında geçen yıl haziran ayında imzalanan mutabakat zaptını "büyük bir taahhüt" olarak nitelendiren Abdussadık, sürecin ilerlediğini söyledi.

Abdussadık, "Hem NOC hem de TPAO bu mutabakat zaptının hayata geçirilmesi için çalışıyor. Sismik araştırmaların yürütülmesine yönelik ikinci bir mutabakat zaptının da imzalanmasını bekliyoruz." dedi.

Mutabakatın kapsadığı alanın yüksek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Abdussadık, bunun hem Libya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Gaz projeleri Avrupa arz güvenliğine katkı sunabilir

Türkiye ile petrol ve doğal gazın tüm aşamalarını kapsayan çeşitli projeler yürüttüklerini dile getiren Abdussadık, doğal gazın öncelikli alanlardan biri olduğunu anlattı.

Abdussadık, "Odak noktalarımızdan biri doğal gaz projeleri. Bu projeler, zamanı geldiğinde Avrupa'nın enerji arzının güvence altına alınmasına katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

"Türk şirketlerine kapı sonuna kadar açık"

LEES 2026'nın Libya'nın yatırım ortamının "açık" bir göstergesi olduğunu vurgulayan Abdussadık, "Büyük yatırımcıları çekiyoruz. Uluslararası petrol şirketleri Libya'daki fırsatları yakından izliyor. Mevcut sahaların yeniden geliştirilmesi, yeni saha geliştirilmesi, arama faaliyetleri, konvansiyonel olmayan kaynaklar ve yenilenebilir enerji alanlarında fırsatlar bulunuyor. Önemli fırsatlar var ve tüm yatırımcıların katılımı için bir alan olduğuna inanıyoruz." dedi.

Abdussadık, Türkiye'nin Libya enerji sektöründeki konumuna ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, Türk şirketleriyle ve genel olarak Türkiye ile ilişkimiz özel bir nitelik taşıyor. Petrol ve doğal gaz alanında çok sayıda enerji girişimi üzerinde çalışıyoruz. Gelecekte yenilenebilir enerji projeleri geliştirmeyi de hedefliyoruz. Libya'da Türk şirketleri için, hem petrol ve gaz üreticileri hem de yükleniciler için, büyük fırsatlar var. Türk şirketlerinin petrol ve gaz tesisleri, boru hatları, orta ve aşağı akım projeleri ile petrokimya ve rafineri projelerine katılması, bu projeleri üstlenmesi ve inşa etmesi için kapı sonuna kadar açık."