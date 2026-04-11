Libyalı taraflar, ülkede "birleşik bütçenin" kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı

Libyalı taraflar, Temsilciler Meclisi (Doğu) ve Devlet Yüksek Konseyi (Batı) arasında varılan anlaşmanın ardından 13 yıl sonra ülkede ilk "birleşik bütçenin" onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Başkent Trablus'taki Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birleşik bütçeye geçilmesinin ülkesi için umut verici bir adım olduğunu belirtti.

Birleşik bütçe konusunda varılan anlaşmada katkısı olanlara teşekkür eden Dibeybe, "Asıl sınav, tüm tarafların ciddi bir şekilde (birleşik bütçeye) bağlı kalması ve bunun vatandaşların günlük yaşamlarında hissedebilecekleri somut sonuçlara dönüşmesidir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümetinden yapılan açıklamada da birleşik bütçenin kabulünün memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Birleşik bütçenin kabulü için çaba sarf eden aracılara teşekkür edilen açıklamada, "Bu adım, kurumları birleştirme ve ülkedeki ekonomik istikrarı güçlendirme yolunda önemli bir değişimi temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de yayımladıkları mesajla birleşik bütçeye geçilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Libya Merkez Bankasından bugün yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi (Doğu) ile Meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyinin (Batı) anlaşmasının ardından birleşik bütçenin onaylandığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca bu anlaşmada arabuluculuk yapan ABD'ye ve tüm Libyalı taraflara teşekkür edildi.

Libya'da biri başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti diğeri Temsilciler Meclisi tarafından atanan Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Uzmanlar, iki farklı hükümetin birbirinden bağımsız iki farklı bütçe üzerinden yaptığı harcamaların petrol zengini ülkedeki ekonomik krizin en önemli nedeni olduğunu belirtiyordu.