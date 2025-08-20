LG Electronics Yeni Buzdolabı Serisini İFA 2025'te Tanıtacak

LG Electronics (LG), Avrupa pazarına yönelik geliştirdiği yeni buzdolabı serisini Berlin'de düzenlenecek tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı Internationale Funkausstellung Berlin'de (IFA 2025) tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5-9 Eylül'de gerçekleştirilecek fuarda tanıtılacak Fransız kapılı ve alttan donduruculu yeni seri, Avrupa'daki konut yapıları ve yaşam tarzları gözetilerek tasarlandı.

Yeni seri, enerji verimliliği sağlayan teknolojileri, kompakt yapısı ve akıllı işlevleriyle öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nin "A" enerji sınıfı gerekliliklerini karşılayan modeller, düşük enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Alttan donduruculu model bu sınıfı karşılarken, Fransız kapılı model ise bu kategoride nadir rastlanan A sınıfı değerlendirmesi aldı.

LG'nin enerji verimliliği, Avrupa pazarına özel olarak optimize edilmiş yalıtım tasarımının yanı sıra, evdeki kullanım alışkanlıklarını yapay zekayla öğrenerek düşük aktivite dönemlerinde kompresörün çalışmasını optimize ediyor. Bu sayede enerji tasarrufuna katkı sağlanıyor.

Yeni ürün serisinde yer alan "Sıfır Boşluk Menteşe" özelliği sayesinde kapılar, duvara bitişik konumda dahi 110 dereceye kadar açılabiliyor. LG'nin "Premium Düz Kapı" tasarımı ise gömme görünümlü ve sade bir dış yüzey sağlıyor."

Yapay zeka (AI) destekli özellikler, kullanıcıların gününü daha kolay ve elektrik faturalarını daha yönetilebilir hale getirmek için rahatlığı ve verimliliği artırıyor. AI Fresh özelliği, üç haftalık bir süre boyunca kapı açma alışkanlıklarını izliyor ve yoğun kullanım zamanlarında, önceden sıcaklığı düşürerek sıcaklığın ani değişmesini önlüyor ve bu sayede ürünlerin tazeliğini arttırıyor.

AI saving mode, kullanım alışkanlıklarını analiz ederek düşük kullanım dönemlerinde soğutma performansını akıllıca ayarlıyor.

LG'nin alan verimliliğini ve gıda tazeliğini en üst düzeye çıkarmayı sağlayan MAX konseptini somutlaştıran ürün serisi, daha iyi düzenleme için iki katmanlı çekmece sistemi, uzun veya hacimli ürünler için geri çekilebilir raf ve geniş iç kapasiteye sahip özellikleriyle dikkati çekiyor.

Üründe bulunan diğer tazelik teknolojileri arasında sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiren Linear Cooling, hızlı ve eşit soğutma sağlayan Door Cooling+ ve et, balık ve sebzeler için özelleştirilebilir saklama bölmeleri sunan Fresh Converter+ bulunuyor.

Gömme görünüm ve pratik özelliklere sahip yeni fransız kapılı buzdolabı

Yeni Fransız kapılı model, LG'nin ilk ince kapı tasarımını buz ve su dağıtıcısıyla birlikte sunarken, "Sıfır Boşluk Menteşe" ile kurulum esnekliği de sağlıyor. Ultra ince kapı içi buz yapıcı, depolama alanından tasarruf sağlarken, sürekli buz tedariki sağlıyor.

İç mekan iyileştirmeleri arasında, açma veya kapama sırasında şişelerin devrilme riskini azaltan optimize edilmiş sepet tasarımı bulunuyor. Daha derin raflar, Avrupa yaşam tarzlarının ihtiyaçlarına uygun olarak iç depolama kapasitesini artırıyor. Yumuşak kapanan kapılar, çarpma sesini önleyerek daha yumuşak ve sessiz çalışma sağlıyor.

Avrupa mutfak ortamlarına uyacak şekilde tasarlanan yeni alttan donduruculu seri, çeşitli boyut ve kapasitelerde sunulurken, ayarlanabilir raflar ve esnek bölmeler, kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkarıyor.

Ayarlanabilir raf, yedi farklı yükseklik ayarı sunarken ayarlanabilir ve geri çekilebilir raf kombinasyonu, kişiye özel düzenleme imkanı sağlıyor. Hareketli kova ve my box gibi ek aksesuarlar, kolay erişim için yeniden konumlandırılabiliyor veya diğer eşyalar için yer açmak amacıyla yeniden düzenlenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Beyaz Eşya Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, LG'nin yeni buzdolabı serisinin modern mutfaklara uyum sağlayan tasarımıyla alan ve enerji verimliliğini bir araya getirdiğini belirtti.

Jae-cheol, "Günlük rahatlığı artıran, ev hayatını kolaylaştıran ve çevre üzerindekileri etkileri azaltan kullanıcı odaklı teknolojiler geliştirmeye odaklanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.