Lezita, Anuga Fuarı'nda Global Potansiyelini Sergiledi

LEZİTA, Almanya'da düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini gıda devlerine tanıttı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Fuar, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat onayımızın ardından, bizim için stratejik bir dönüm noktası oldu. Ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgi, markamızın global arenadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Lezita, 4-8 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda dünya gıda devleriyle bir araya geldi. Fuarın Lezita için küresel marka bilinirliğini artırmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek açısından önemli bir platform olduğu belirtilirken, AB pazarına özel tasarlanan ambalajlarla sunulan ürünlerin ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğü ifade edildi. Lezita ekibinin fuar boyunca hem yeni müşterilerle tanışma hem de mevcut iş ortaklarıyla bir araya gelme fırsatı bulduğu bildirildi.

'ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ'

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Fuarları yurt dışındaki konumumuzu daha da güçlendirme yolunda önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat onayımızın ardından, Avrupa pazarında attığımız ilk önemli adım olan Anuga Fuarı bizim için stratejik bir dönüm noktası oldu. Ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgi, markamızın global arenadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Lezita olarak, ihracatta güçlü büyümemizi sürdürürken, Türk gıda sektörünü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.