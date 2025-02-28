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Letonya Büyükelçisi Adana'nın Sanayi Potansiyelini Vurguladı

Letonya Büyükelçisi Adana'nın Sanayi Potansiyelini Vurguladı
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Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Adana Sanayi Odası'ndaki ziyareti sırasında Türkiye ile Letonya arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirme hedeflerini dile getirerek, Adana'nın sanayi potansiyelini yakından takip ettiklerini belirtti.

Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Adana'nın sanayi potansiyelini ve üretim gücünü yakından takip ettiklerini belirterek, "Letonya ile Adana arasında güçlü bir köprü kurulabilir" dedi.

Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans ve Letonya Adana Fahri Konsolosu Meriç Turan Ekmekçi, Adana Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Türkiye ve Letonya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan Yardımcısı Fırat Karalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve Genel Sekreter Veli Oğuz'un ev sahipliği yaptığı görüşmede, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Ziyarette konuşan Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Türkiye ile Letonya arasındaki güçlü ekonomik bağların daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Adana'nın sanayi potansiyelini ve üretim gücünü yakından takip ediyoruz. Letonya ile Adana arasında güçlü bir köprü kurulabilir" dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılabileceğini belirterek, "Adanamız, üretim ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehir. Letonya ile karşılıklı ticaretimizi artırmak ve ortak projeler geliştirmek için hazırız. Bu ziyaretin, iş dünyamız için yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Büyükelçi Hasans ve beraberindeki heyet, Adana Sanayi Odası yetkilileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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