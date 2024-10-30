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Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti

Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
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Ünlü Les Ottamans Hotel, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili'ye geçti. Bankalara olan borcunu ödemekte zorlanan otel, tüm borçları ile birlikte Bilgili'nin yönetimindeki grubun eline 75 milyon dolara devredildi.

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın sahip olduğu Les Ottomans Hotel, İstanbul Boğazı'nın ikonik yapılarından biri olarak biliniyor.

75 MİLYON DOLARA DEVREDİLDİ

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu otel bankalara olan borcunu ödemekte zorlanıyordu. Otel tüm borçları ile birlikte Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'nin yönetimindeki grup tarafından 75 milyon dolara devralındı.

Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti

Ünal Aysal'ın Unit Group bünyesindeki Les Ottomans Hotel'in tüm borçları, Serdar Bilgili yönetimindeki BLG Capital tarafından 75 milyon dolara devralındı.

Kuruçeşme'de, Boğaz'ın gözde noktalarından birinde bulunan 4 bin 527 metrekarelik Les Ottomans Hotel, 55 milyon dolarlık restorasyon sonrası 2006 yılında otel olarak hizmete açılmıştı.

Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti

9 YALIDAN BİRİ

Les Ottomans Hotel olarak faaliyet yürütülen yer esasında bir yalı. 18. Yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan yalı Muhsinzade Yalısı olarak da biliniyor. Anılan yalı, Kuruçeşme Beşiktaş sahilde bulunan 9 Boğaziçi yalısından biri konumunda.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Serdar Bilgili Galatasaray İş Dünyası Ünal Aysal Beşiktaş Ekonomi Turizm Emlak Spor

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Yorumlar (4)

Turgut Aydoğdu:

Galataraydan beşiktaşa geçti diye haber yapan muhabir. senide allah bildiği gibi yapsın. iki iş insanı bunlar kulüple ne alakası vat

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vay vay vay paralara bak güzel kara para aklamalar :)

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