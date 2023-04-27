LEGO Technic Peugeot 9X8 24 Saat Le Mans Hypercar otomobil seti, 1 Mayıs'ta satışa çıkıyor

LEGO Group ve Peugeot Sport ekipleri, 9X8 Hypercar için 1: 10 ölçekli, 1775 parçadan oluşan detaylı bir model üretti.

LEGO Group ve Peugeot Sport ekipleri, 9X8 Hypercar için 1: 10 ölçekli, 1775 parçadan oluşan detaylı bir model üretti.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, yeni LEGO Technic modeli, genel siluetinden özenle şekillendirilen detaylara kadar 9X8'in göz alıcı tasarımını en iyi şekilde yansıtıyor. 9X8, Peugeot'nun elektrikliye geçiş yaklaşımını gözler önüne seriyor ve aynı zamanda markanın rekabetçi yönünü de somutlaştırıyor.

Model, gerçek dört tekerlekten çekişli 9X8'deki elektrikli 7 vitesli şanzıman, kapıları, düşük emisyonlu hibrit güç-aktarma sistemi, gelişmiş süspansiyon ve zarif profili dahil her bir ayrıntısıyla yeni modele büyük bir özenle aktarıldı.

V6 motoru dışında karanlıkta parıldayan ışık öğeleri gibi ayrıntılar, gerçek yarış heyecanını yansıtıyor.

Hem yarış hem de LEGO hayranlarını heyecanlandıran, LEGO Technic serisinin yeni üyesi, tamamlandığında 13 santimetre yüksekliğe, 22 santimetre genişliğe ve 50 santimetre uzunluğa sahip oluyor.

Yarış otomobilinin LEGO modeli, Portekiz'deki ilk FIA Dünya Avrupa Şampiyonası'nda, gerçek yarış otomobilinin 10-11 Haziran'daki Le Mans 24 Saat yarışına çıkmadan önce tanıtıldı.

LEGO Technic Peugeot 9X8 24 Saat Le Mans Hypercar otomobil seti, 1 Mayıs'tan itibaren LEGO Mağazaları ve www.LEGO.com üzerinden satışa sunulacak.

Hypercar, LEGO Technic formunda hayat buldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen LEGO Group Tasarımcısı Kasper Rene Hansen, iki önemli marka olarak yeni bir yarış ve mühendislik çağını yansıtan bir ürün üretmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Böylesine zarif bir otomobilin şeklini ve detaylarını LEGO Technic öğelerini kullanarak oluşturmak hiç de kolay olmadı. Peugeot TotalEnergies Ekibi ile bu projede birlikte çalışmak benim için bir onur. Birlikte Hypercar'a LEGO Technic formunda hayat verdiğimiz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Peugeot Sport Teknik Müdürü Olivier Jansonnie de LEGO Group ile teknik iş birliklerinin Peugeot 9X8 ortaya çıkmadan 5 ay önce, Ocak 2022'de başladığını aktardı.

Jansonnie, Peugeot 9X8'in teknik detaylarını LEGO Technic modeline aktarmalarını sağlayan projenin teknik ve tasarım ekipleriyle birlikte geliştirmesinin 1 yıl sürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Olabildiğince gerçekçi bir model üretmek, her iki marka için de çok önemliydi. Peugeot, Peugeot Sport ve LEGO ekipleri, fotoğraflardan aktarılamayan süspansiyon ve hibrit sistemlerin uyarlanması konusunda çok sayıda toplantı yaptı. Bu proje için LEGO Group'a teşekkür ediyoruz. Hayal edebileceğimizden çok daha iyi bir sonuç elde ettik. Gurur duyduk ve etkilendik."