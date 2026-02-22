Laledereliler, İstanbul'un fethinden sonra başlayan çiçek üretimini asırlardır sürdürüyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki çiftçiler, 1500'lü yıllardan beri çiçek üretimi gerçekleştiriyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından kentin çevre düzenlemesinde kullanılan lale soğanlarını üreten, bu yüzden de "Laledere" adı verilen köydeki bu gelenek asırlardır devam ediyor.

Ağırlıklı olarak karanfil ve gül yetiştiren Laledere köyünün sakinleri, kesme çiçekleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Son dönemdeki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle şu an köy sınırları içinde 20 aile, 100 dönümde üretim yapıyor. Aynı köyden 150'nin üzerinde aile ise üretimi çevre il ve ilçelerde kiraladıkları ya da satın aldıkları 1000 dönümün üzerindeki alanda sürdürüyor.

"Türkiye'ye kesme çiçekçilik, ilk köyümüzden dağıldı"

Köyün 4 dönemdir muhtarlığını yapan Ömer Akar, AA muhabirine, "Laledere" isminin 1500'lü yıllardan geldiğini söyledi.

Köyün ana geçim kaynağının çiçekçilik olduğunu belirten Akar, "Köyümüzün adı, Osmanlı saraylarına lale soğanı temin etmesinden geliyor. O günden bugüne çiçekçilikle devam ediyoruz. Köyümüzün dededen toruna kalan mesleğidir." diye konuştu.

Akar, köy halkının güler yüzünün yaptıkları meslekten kaynaklandığını, çiçeğin sevgiyi ifade ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye kesme çiçekçilik, ilk köyümüzden dağıldı. Kesme çiçeğin doğuşu burada oldu. Zaten adından belli. Köyümüzün ismi oradan geliyor. Son dönemde ise su sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı köylümüz, üretim için başka il ve ilçelere gitti. Büyük illerin çoğuna köyümüzden çiçek gidiyor. Yalova'dan her ilimize gönderiyoruz. Çiçeği kestikten sonra 24 saat geçmeden alıcının eline geçiyor."

Muhtar Akar, köylerinin ormanın içinde Marmara Denizi ve İstanbul manzaralı olduğunu sözlerine ekledi.

"Çiçekler, apayrı bir dünya"

Köydeki çiçek üreticilerinden 51 yaşındaki Hülya Ortekin de 4 kızı ve eşiyle üretime severek devam ettiklerini söyledi.

Çalışmayı ve Laledere'yi çok sevdiğini belirten Ortekin, "Çalışırken çok rahatız. Dünya telaşından uzaktayız. Bir taraftan çocuklarımızın geleceğini hazırlıyoruz. Çalışmak, bizi dinç tutuyor. Çiçekler, apayrı bir dünya." dedi.

Eşiyle seralarında babasından miras kalan çiçek üretimini devam ettirdiklerini anlatan 58 yaşındaki Mustafa Ortekin de son dönemde ciddi su sorunuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Ortekin, mesleğini çok sevdiğini ifade ederek, "Bu iş, dedelerimizden bize miras kaldı. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçmişi çiçekle başlayan bir köyde olmak güzel. Her gün çiçeklerin içerisindeniz. Zevkli bir iş." diye konuştu.