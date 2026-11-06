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Lagarde'ın yerine ECB başkanlığına İspanya ve Hollanda'dan iki aday bildirildi

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ECB Başkanı Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de ayrılması üzerine başkanlığa İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot aday gösterildi. Avro Grubu 9 Kasım'da süreci maliye bakanlarıyla ele alacak; atama için en az 16 ülkenin desteği gerekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevinden ayrılacak Christine Lagarde'ın yerine geçmek üzere İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot aday gösterildi.

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, ECB Başkanlığı için yapılan aday bildirimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lagarde'ın 29 Ekim'de AB Konseyi Başkanına, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevinden ayrılacağını bildirdiği anımsatıldı.

Bunun üzerine yeni ECB Başkanının atanması için sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, üye ülkelerden adayların 6 Kasım'a kadar başvurularını iletmelerinin istendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, belirlenen süre içinde İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot için adaylık bildirimi yapıldığı, Avro Grubunun 9 Kasım'daki toplantısında sürecin maliye bakanları tarafından ele alınacağı bildirildi.

ECB Başkanı dahil bankanın yönetim kurulu üyeleri, AB Konseyinin tavsiyesi üzerine AB liderleri tarafından atanıyor.

Tavsiye kararının alınabilmesi için Avro Bölgesi'ndeki 21 ülkeden en az 16'sının desteği gerekiyor. Bu ülkelerin aynı zamanda Avro Bölgesi nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi şartı aranıyor.

AB liderlerinin nihai kararından önce ECB ve Avrupa Parlamentosunun görüşüne başvurulacak.

ECB Başkanı Lagarde, normal şartlarda Ekim 2027 sonu itibarıyla dolacak görev süresini yaklaşık 9 ay erken sonlandırarak şubatta ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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