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L'Oréal Türkiye'den Bilimde Kadınlara Destek: 'Bilim Kadınları İçin' Programı Başlıyor

L'Oréal Türkiye'den Bilimde Kadınlara Destek: 'Bilim Kadınları İçin' Programı Başlıyor
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L'Oréal Türkiye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle 'Bilim Kadınları İçin' programını 23. kez hayata geçiriyor. Genç bilim kadınlarının projelerine destek sağlayacak programın başvuruları 31 Ocak'ta başlayacak.

L'Oréal Türkiye'nin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların bilime olan katkılarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü 'Bilim Kadınları İçin' programı, bu yıl 23'üncü kez hayata geçiyor. Başvuruları 31 Ocak'ta başlayacak ve 2 Haziran'a kadar devam edecek olan program, genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını görünür kılmayı ve yenilikçi projelerini desteklemeyi hedefliyor.

Bilimde cinsiyet eşitliğini savunan L'Oréal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla 'Bilim Kadınları İçin' programının başvuruları 31 Ocak'ta başlıyor. Genç ve yetenekli bilim kadınlarının projelerini destekleyerek daha görünür kılmak ve kadınların bilime olan katkılarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projenin başvuruları 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Yapılan açıklamaya göre, 'Bilim Kadınları İçin' programı kapsamında, genç ve yetenekli 4 bilim kadınına, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere her birine 300 bin TL değerinde proje desteği sağlanacak. Programa başvurmak isteyen, özgün bilim projelerine sahip 40 yaş altı 'Yaşam ve Çevre Bilimleri' ile 'Fiziki Bilimler' alanlarında çalışan bilim kadınları, başvurularını L'Oréal Türkiye 2025 Call for Application | For Women in Science adresinden belirlenen süre içinde online olarak yapabilecek. Başvurular, bağımsız UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bilim Jürisi tarafından değerlendirilecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri

Bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan Bilim Kadınları İçin programı Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden bir olarak öne çıkıyor. 22 yıldır bilim dünyasına yaptıkları katkılarla öne çıkan genç ve yetenekli bilim kadınlarını ödüllendirilerek, araştırmalarında kullanılmak üzere maddi destek sağlandı. Ödül kazanan projeler, Unesco'ya bağlı bilim insanlarından oluşan jüri tarafından akademik başarılar, araştırmaların bilime katkısı, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve yenilikçi yaklaşımlar gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

L'Oréal Türkiye 22 yılda 124 bilim kadınını ödüllendirdi

Açıklamaya göre, global ölçekte bu programı en çok destekleyen ilk 5 ülke arasında yer alan tekno güzellik şirketi L'Oréal Türkiye, 22 yılda toplam 124 bilim kadınını ödüllendirerek bilimde kadınların hak ettiği görünürlüğü ortaya koymaya devam ediyor. 1901 yılından bu yana fizik, kimya, fizyoloji ve tıp alanlarında dağıtılan toplam 640 Nobel bilim ödülünün yalnızca 26'sı kadınlara verilmiş olup bu 26 kadın arasından 7'si, L'Oréal Grup tarafından da ödüllendirildi. Şirketin takdim ettiği ödüller ise Türk bilim kadınlarının benzer başarılar yakalamasına güçlü bir destek sağlıyor. Şirket, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü 'Bilim Kadınları İçin' programının sürdürülebilirliğini sağlamak ve her yıl daha fazla bilim kadınına ulaşmak için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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