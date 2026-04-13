KWORKS Connect Programı seçilen 21 girişimle başladı

Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nin yürüttüğü KWORKS Connect Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kick-off etkinliğiyle başladı. Program, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve teknoloji kuruluşlarıyla 21 yenilikçi girişimi bir araya getiriyor.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteklediği KWORKS Connect Programı, "kick-off" etkinliğiyle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İSTKA'nın "İş Birliği İstanbul-Kurumsal Şirketler ile Startuplar Arası İş Birliklerini Güçlendirme Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen KWORKS Connect programı, 21 yenilikçi teknoloji girişimini bir araya getirdi.

Başlangıç etkinliği, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve teknoloji kuruluşları ile titiz bir değerlendirme sürecinin ardından programa seçilen girişimleri aynı platformda buluşturdu.

Programın iştirakçileri arasında Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ile Aygaz, Beko, Ford Otosan, Koç GSYF, Koç Healthcare, KoçSistem, KoçZer, L'Oreal, Setur, Tofaş, Turkcell, Tüpraş, Türk Traktör, WAT Mobilite ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

KWORKS Connect, İstanbul'un küresel rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda kurumsal şirketlerin inovasyon ihtiyaçlarını yerli teknoloji girişimlerinin yenilikçi çözümleriyle eşleştirmeyi amaçlıyor.

Bir yıl sürecek program kapsamında tarım, sağlık, finans, mobilite, enerji, bilişim, dayanıklı tüketim, turizm ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal firmalar ile girişimler arasında pilot projeler geliştirilmesi, ortak ürün ve çözümler oluşturulması ile yeni satış kanallarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Program, aynı zamanda girişimlerin uluslararası fonlara ve yatırım fırsatlarına erişimini destekleyerek kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve ekosistemde uzun vadeli etki yaratmayı amaçlıyor.

KWORKS Connect Programı'na "AdınAI, CopeTract, Devamapp, Efilli, Forg3t Protocol, Grower, Icarbon, Mihu AI, Onna Robotics, Oriana, OyunMu, RareSum, Redpanda Interactive, Rotamat, SeriAI, Skysens, Strade, Susteam, Truemap, Tusmec ve Vispection girişimleri katıldı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
