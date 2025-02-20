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KUZKA'dan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 7,5 Milyon TL'lik Destek Programı

KUZKA'dan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 7,5 Milyon TL'lik Destek Programı
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgelerinde turizm destinasyonlarını geliştirmek amacıyla 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nı hayata geçiriyor. Toplamda 7,5 milyon TL destek sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta turizm destinasyonlarını geliştirmek için 7,5 milyon TL destek sağlayacağını bildirdi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde turizm destinasyonlarını geliştirmek amacıyla "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı"nı hayata geçiriyor. Program kapsamında TR82 Bölgesi'ndeki destinasyonların tanınırlığını artırma, insan kaynağı kapasitesini güçlendirme, yöresel ürünlerin katma değerini yükseltme ve altyapıyı iyileştirme hedefiyle toplam 7 milyon 500 bin TL destek sağlanacak.

Kimler başvurabilir

Programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler ile kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek. Destek alan projelerin bölgesel kalkınmaya katkı sunacak eğitim, danışmanlık, proje hazırlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler gibi alanlara odaklanması bekleniyor.

Başvuru takvimi: Ocak-Şubat dönemi: 28 Şubat 2025, saat 23: 59, Mart-Nisan dönemi: 30 Nisan 2025, saat 23: 59, Mayıs-Haziran dönemi: 30 Haziran 2025, saat 23: 59, Temmuz-Ağustos dönemi: 31 Ağustos 2025, saat 23: 59, Eylül-Ekim dönemi: 31 Ekim 2025, saat 23: 59, Kasım-Aralık dönemi: 31 Aralık 2025, saat 23: 5. Program başvuruları yıl boyunca belirlenen dönemlerde kabul edilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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