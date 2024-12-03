Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Tuz Sektörü için Destek Sağlayacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı" kapsamında 5. dönem başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan projeler, Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı. Çankırı'ya yönelik uygulanan program çerçevesinde KUZKA'ya sunulan projelerden, 2 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak destek ile Çankırı'da tuz ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif ürün üretimine ve yeşil şehir eylem planı çalışmalarına danışmanlık hizmeti desteği sunulacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kurumlar ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda proje sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor. - ÇANKIRI