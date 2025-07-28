Kuveyt Türk ve Türk Eximbank'tan İhracatçılara Destek

Kuveyt Türk, ihracatçıların alacaklarını güvence altına almasına destek olmak amacıyla Türk Eximbank ile işbirliği gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, taraflar arasındaki işbirliği kapsamında, Türk Eximbank'in "Katılım Esaslı Alacak Sigortası" ürünü, tüm Kuveyt Türk şubelerinde ihracatçıların kullanımına sunulacak.

Kuveyt Türk ve Türk Eximbank arasındaki acentelik sözleşmesiyle devreye giren bu hizmet, ihracatçıların alacaklarını güvence altına almasını sağlayan Katılım Esaslı Alacak Sigortası hizmetinin yaygınlaşmasını sağlayacak.

İhracatçılar, Kuveyt Türk'ün sunduğu Türk Eximbank Katılım Esaslı Alacak Sigortası ile yurt dışına yaptıkları vadeli satışları Türk Eximbank güvencesiyle sigortalayarak tahsilat risklerini azaltabilecek ve bu sigorta poliçesini teminat olarak kullanarak, ihracat finansmanına daha kolay erişim sağlayabilecek.

Türk Eximbank Alacak Sigortası, ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan tahsilat risklerini ticari ve politik risklere karşı güvence altına alarak, vadeli satış yapma imkanı sunuyor. Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara yönelik 360 güne kadar vadeli sevkiyatları sigortalayan ürün, ihracatçıların finansal risklerini minimize ederken, yeni pazarlara güvenle açılmasını ve uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlıyor.

Kuveyt Türk, Türk Eximbank Katılım Esaslı Alacak Sigortası'nı teminat olarak kabul ederek, ihracatçılara uygun koşullarda finansman desteği de sunuyor. Böylece ihracatçılar, hem ticari faaliyetlerini güvence altına alabiliyor hem de sağladıkları teminatla finansmana daha hızlı ve kolay erişebiliyor.

Kuveyt Türk'ün Türk Eximbank ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunarken, ihracatçıların dış ticarette daha sağlam adımlar atmasına imkan tanıyor.

"Yenilikçi çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak, Kuveyt Türk olarak ihracatçıların finansal ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu hizmeti tüm şubelerinde sunarak, ihracatçıların alacaklarını güvence altına almasını ve finansmana daha hızlı ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank Katılım Esaslı Alacak Sigortası'nı teminat olarak kabul ederek, firmalara ihracat finansmanı kullandırmada sektörde ilk sırada yer alıyoruz. Kuveyt Türk olarak, dış ticarette sektöre öncülük eden çözümlerimizle ülkemizin ihracat rakamlarına destek olmaya devam edeceğiz."