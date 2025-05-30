Kuveyt Türk Portföy, Altın Boğa Ödülleri'nde 'En Yüksek Portföy Büyüklüğü' Ödülünü Kazandı

Kuveyt Türk Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nde "En Yüksek Portföy Büyüklüğü" ödülünü elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 280,8 milyar lira fon büyüklüğüyle tamamlayan Kuveyt Türk Portföy, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışmanın "Portföy Yönetim Faaliyet Kategorisi"nde katılım yatırım fonları arasında yapılan değerlendirmenin ardından "En Yüksek Portföy Büyüklüğü" ödülünün sahibi oldu.

Sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 20 dalda verilen 10. Altın Boğa Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En Yüksek Portföy Büyüklüğü ödülü, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz tarafından Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük'e takdim edildi.

Sermaye piyasalarının gelişmesine, bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen TSPB Altın Boğa Ödülleri, sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmayı ve onları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

"Finansal okuryazarlığı ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamit Kütük, 10. yılda elde ettikleri bu başarının, yatırımcıların ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi ürün geliştirme anlayışlarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Son dönemde finansal okuryazarlığı konusunu ele aldıklarına ve bu yönde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Kütük, yatırım kararlarının verilmesinde ve operasyonel süreçlerde, dijitalleşmenin ardından yapay zeka uygulamalarına önem verdiklerini, bu alanlarda çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bu sene alınan ödülün, uyguladıkları stratejilerin yanı sıra tüm ekibin özverili çalışmasının ve yatırımcıların güveninin ortak bir sonucu olduğuna işaret eden Kütük, şunları kaydetti:

"Her sene olduğu gibi bu sene de katılım esaslı ürünlerin çeşitlenmesi, yaygınlaşması ve bu alanda yatırımcıların artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaparak güzel bir ivme yakaladık. Islamic Finance News Investor verilerine göre, Türkiye'nin en büyük katılım esaslı yatırım fonlarını yönetiyoruz. 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 6'ncı, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer alıyoruz. Avrupa'daki en büyük 15 katılım finans fonundan 4'ünün yönetimini gerçekleştirerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirdik."

"Portföy büyüklüğümüz 332 milyar lirayı aştı"

Portföy büyüklüklerinin artmaya devam ettiğini aktaran Kütük, şöyle devam etti:

"Portföy büyüklüğümüzü 332 milyar liranın üzerine çıkararak, Türkiye genelinde katılım yatırım fonları tarafında 'yönetilen portföy büyüklüğü' bakımından lider durumdayız. 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla 51 yatırım fonu, 9 emeklilik fonu ve 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile toplamda 65 fon ve özel portföy yönetimine ulaşarak, önemli bir aşama kaydettik. Yatırımcılarımıza sunduğumuz çözümleri sürekli geliştirerek ulusal ve uluslararası arenada liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz."

Kütük, yeni kurulan fonlara yapılan yatırımlarla Kuveyt Türk Portföy'ün yatırımcı sayısının 300 bini aştığını, amaçlarının, Türkiye'nin yanı sıra küresel piyasalarda etkinliklerini artırarak güçlü bir global oyuncuya dönüşmek olduğunu aktardı.