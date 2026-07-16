KUTSO Başkanı Argat: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı Reel Sektöre İvme Kazandıracak

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sanayi sektörüne yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını değerlendirdi. Argat, destek paketinin reel sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, iş dünyası adına memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Argat, Kütahya iş dünyasının uzun süredir üretim ekosisteminin sürdürülebilirliği için özel finansman araçları ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ettiğini hatırlattı. Açıklanan kredi programının bu beklentiye karşılık verdiğini belirten Argat, söz konusu adımın üretim gücünü koruyacak, yatırımları destekleyecek ve reel sektöre yeni bir ivme kazandıracak stratejik bir karar olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Argat, programın yerel üretim mekanizmalarına direnç kazandıracağını vurgulayarak, "Bu hamle yalnızca bir finansman desteği değil, aynı zamanda Türkiye'nin üretim potansiyeline, yatırım kararlılığına, istihdam gücüne ve ihracat kapasitesine verilen güçlü bir destektir. Üretim hayatının beklentilerinin devletimizin en üst mercilerinde karşılık bulması iş dünyamız açısından son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

KUTSO olarak açıklanan destek paketini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Argat, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak her adımın şehirlerin ekonomik gelişimini ve ülkenin küresel rekabet gücünü artıracağına inandıklarını kaydetti.

Esin Güral Argat, açıklamasının sonunda Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın Kütahya, sanayiciler ve ülke ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ederek, sanayi ve iş dünyasının taleplerine karşılık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi yönetimine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı