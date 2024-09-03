Kütahya Valisi Musa Işın, "Okuldaki Çiftlik Projesi" hasat programına katıldı

Vali Işın, "Görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla başlatılan ve Türkiye genelinde 27 okulda uygulamaya geçirilen "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında Atakent Ortaokulu'ndaki hasat programına katıldı. Atakent Ortaokulu öğrencileri, "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında oluşturulan seradan ilk hasatlarını yaptı. Atakent Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ve okul idaresiyle birlikte projede aktif olarak yer alıyor. Okul bahçesine kurulan seraya Nisan ayında domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dikildi. Ayrıca, hayvansal üretimi de kapsayan projede, okul bahçesine kurulan kümeste 7 tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte öğrenciler, hayvansal üretimi deneyimleme fırsatı buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje, öğrencilere tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Proje sayesinde, öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilere temel tarım bilgileri ve uygulamaları konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner hekimler tarafından teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Yıl boyunca sürecek bu eğitimlerle öğrencilerin bitki yetiştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Vali Musa Işın, okulda oluşturulan serayı gezdikten sonra öğrencilerle sohbet ederek top ve oyuncak hediye etti.

İncelemelerde, Vali Musa Işın'a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Emre Yeniay, öğretmenler ve öğrenciler de eşlik etti. - KÜTAHYA