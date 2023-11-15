Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos OSB'yi ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesini ( Osb ) ziyaret etti. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim Kurulu üyeleri ve 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir ile bir araya gelen Işın, OSB'nin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyarette, OSB'nin mevcut durumu ve gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 2021 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan OSB'de 2 bin 449 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Kütahya'nın sanayideki rolünün çok önemli olduğunu dile getiren Vali Işın, şehrin üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının sanayi üretimi olduğunu söyledi. Faal olan Kütahya Seramik OSB ve 30 Ağustos Seramik OSB'ye ek olarak Altıntaş Zafer OSB'nin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Vali Işın, "Zafer OSB gelecek sene üretime başlayacak. İnşallah Kütahya bu bölgede sanayinin merkezi haline gelecektir" dedi.

"Kütahya marka şehir haline gelecek"

Vali Işın, Altıntaş Zafer OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte üretimin yüzde 60'a yakınının sanayi üretimi olacağını ve bu durumun son derece önemli olduğunu söyledi. Kütahya'nın hem sanayi hem de tarih ve kültür kenti olduğunu belirten Işın, "Kütahya'mız; tarihi, kültürü, sanayisi, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle bölgesinde bir marka şehir haline gelecektir. Müteşebbislerimiz, STK'lar, milletvekillerimiz ve belediyelerimizle inşallah bunu tahakkuk edeceğiz" diye konuştu.

Her fırsatta müteşebbis ve sanayicilerle bir araya geldiklerini ifade eden Vali Işın, "Şunu gördüm ki her iki organize sanayi bölgemizde altyapı bitmiş ancak genişleme durumları söz konusu. Bu da Kütahya'ya olan teveccühü ve yatırımcıların buraya gelme arzularını göstermektedir. Biz de organize sanayi bölgelerimizin daha fazla genişlemesi için elimizden gelen gayreti müteşebbislerimizle birlikte göstereceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA