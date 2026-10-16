Haberler

Kütahya Tavşanlı'da yangın söndürme helikopteri 2026 sezonundaki görevini tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da yangın söndürme helikopteri 2026 sezonundaki görevini tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da Kayı Orman Deposu'nda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, 15 Ekim 2026 itibarıyla 2026 yangın sezonundaki görevini tamamladı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, helikopter ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, 2026 yılı yangınla mücadele sezonunun sona ermesiyle görevini tamamladı.

Orman yangınlarıyla mücadele sezonu kapsamında Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kayı Orman Deposunda konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, 15 Ekim 2026 itibarıyla görev süresini tamamladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Kayı Orman Deposunda görev yapan helikopter ekibini ziyaret etti. Yaz dönemi boyunca bölge ormanlarının korunması ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesinde önemli rol üstlenen ekibe teşekkür eden Karartı, sezon boyunca sergiledikleri özverili ve başarılı çalışmalar dolayısıyla helikopter personeline teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarette, orman yangınlarıyla mücadelede hava desteğinin önemi ve ekiplerin sezon boyunca yürüttüğü çalışmaların katkısı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum: Hata kodu BJK

Fahrettin Koca'dan Almanları delirten paylaşım
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

Kadir İnanır’ın mirasında 35 milyon TL’lik sır! Yeğeni “Kayıp” dedi
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

26 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Kurum İstanbul'dan uyardı
Juventus geriden gelip 90+2'de kazandı

Ne maç ama! Geriden gelip rakibini 90+2'de yıktılar
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle