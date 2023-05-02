Kütahya Porselen'de işten ayrılan işçiler mağdur

Kütahya Porselen'de işten çıkarılan işçiler, tazminatlarının kendilerinden habersiz beş takside bölündüğünü ve sadece bir taksitinin ödendiğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Kütahya Porselen'de işten ayrılan işçiler, tazminatlarının kendilerinden habersiz beş takside bölündüğünü ve sadece bir taksitinin ödendiğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. Bir işçi, "23 Şubat'ta işten çıktık. İlk para 28 Nisan'da yattı. Kalan taksitlerin ne zaman yatacağını kimse bilmiyor" dedi.

Kütahya Porselen'de işten ayrılan işçiler, bugün Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrıda bulundu. Çimse-İş Sendikası'na bağlı yaklaşık 700 işçinin işsiz kaldığını aktaran işçiler, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin ardından bazı işçilerin kendi istekleriyle emekliye ayrıldığını, emekli olmayan işçilerden bazılarının da işten çıkmaya zorlandığını öne sürdüler. Kütahya Porselen'deki işlerinden 23 Şubat itibariyle ayrılan işçiler, beş takside bölünen tazminatlarının sadece bir taksitini aldıklarını belirterek kalan paralarının bir an önce verilmesini talep ettiler.

"'YA 6 AY ÜCRETSİZ İZNE ÇIKACAKSINIZ YA DA İŞTEN ÇIKACAKSINIZ' DENİLDİ"

İşçilerden biri şunları söyledi:

"Yeri geldi resmi tatillerde, yeri geldi normal vardiya mesailerinde arkadaşlar fedakarlık yaptılar. Emeğini, alın terini dökerek tazminat haklarını kazandılar. Çıkan EYT yasasıyla bize bir teklif sunuldu. Emekli olanlara, istediklerinde çıkabilecekleri söylendi. Kimine de denildi ki 'Ya 6 ay ücretsiz izne çıkacaksınız ya da işten çıkacaksınız'. Açık açık bize bunlar söylendi. Biz notere gittik, noterde yazan kağıtta, paraya ihtiyacımız olduğu için çıktığımız söylendi. Biz, bunu kabul etmedik. Orada bize, hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğimiz, bütün haklarımızı alacağımız söylendi. Biz, tekrar fabrikaya imzaya gittik ve nereye imza attığımıza dair fotoğraf çekmek istedik. Fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyleyip, bütün haklarımızın verileceği söylendi.

"TAKSİTLERİN NE ZAMAN YATACAĞINI KİMSE BİLMİYOR"

İşten ayrıldıkları süreçte, bağlı oldukları Çimse-İş Sendikası'yla 2023 yılına ilişkin toplu iş sözleşmesinin yapılmadığını belirten işçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bunu sorduğumuzda bizi tekrar imzaya çağıracakları, 2023 yılı tazminat haklarımızın verileceği söylendi. Biz de buna güvenerek imzayı attık, çıktık. 28 Nisan 2023 Cuma günü, mesai bitimine 10 dakika kala, yani 16: 50'de paralar yatmış ama yatınca şok olduk. Çünkü herkese taksitli olarak yatırılmış. Bize taksit yapılacağı ya da kaç taksit yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılmadı. Bir dahaki taksitin ne zaman yatacağını da bilmiyoruz. 23 Şubat'ta işten çıktık. İlk para 28 Nisan'da yattı. Arada 65 günlük afaki bir fark var. Zaten buradan bir mağduriyetimiz var. İkincisi de beş takside böldüklerini söylüyorlar, taksitlerin ne zaman yatacağını kimse bilmiyor."

"GELSİNLER, HAKLARIMIZI SAVUNSUNLAR"

Ne sendikada ne de fabrikada herhangi bir muhatap bulamadıklarını söyleyen başka bir işçi ise "Çimse-İş Sendikası'ndan hiç kimse yok burada. Orada çalışırken hep 'Sizi savunuyoruz, sizin haklarınızı savunuyoruz' diyorlardı. Gelip burada savunsalar ya madem haklarımızı. Hiç kimse yok burada. Ayda 530 lira aidat kesiyorlar. Gelsinler, hakkımızı savunsunlar" diye konuştu.

"ARALIK AYINDA ESKİ BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN TAZMİNATLARIMIZ HESAPLANDI"

Diğer bir işçi ise şöyle konuştu:

"Çimse-İş Sendikası ile Kütahya Porselen arasında, ocak ayında 2023 yılı sözleşmesi imzalandı. Biz çıkarıldıktan sonra imzalandı bu sözleşme. Fakat bize sendika tarafından, 'Sözleşmeden doğan bütün haklarınız, zamlarla birlikte tazminat hesaplarınıza, maaş hesaplarınıza yatacak' denildi. Bunlar bize yatırılmadı. Bunlarla ilgili bize bilgi verilmedi. Sözleşmeden önce, aralık ayında eski brüt ücret üzerinden tazminatlarımız hesaplandı. Ama sendikanın bize söylemiş olduğu, üzerinde durduğu nokta, Ocak 1'den itibaren şubata kadar çalıştığımız için, buradan doğan tazminat haklarımızın zamlı olarak hesaplarımıza yatacağı idi. Bunların yatırılmasını istiyor, sendikayı da buradan kınıyoruz."

" İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ, İSTEDİKLERİ AN İŞLERİNE GERİ DÖNEBİLİRLER"

Kütahya Porselen'de işçi çıkarma iddialarının gündeme gelmesi üzerine Nafi Güral ile görüştüğünü açıklayan CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Güral'ın hiçbir işçiyi işten çıkarmadıklarını, istedikleri takdirde işbaşı yapabileceklerini söylediğini ifade etti. Kasap, konu ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Nafi Güral ile işten çıkarma iddialarını görüştüm. Kendisi, bu olayla ilgili, 'Biz kimseyi işten çıkarmadık, işleri onları bekliyor. Yarın sabah işbaşı yapsınlar. Gönüllü çalışmak istemeyenleri zorla tutarsanız zarar verirler. İşten ayrılmak için noterden tebligat gönderenler, çalışmayı arzu ederlerse buyursunlar, bekliyoruz. Çalışmak istemedikleri için noterden ihtarname gönderenlerin tazminatları taksitle ödeniyor' dedi. İşçi kardeşlerimiz, istedikleri an işlerine geri dönebilirler."

ÜRETİMİN BİR KISMININ DURDURULDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Kütahya Porselen, 5 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bin 304 çalışanının 359'unun EYT ve 15 yıllık hak kullanımı ile kendi istekleri sonucu işten ayrılması sebebiyle eski teknolojili üretim bantlarının bir kısmında üretimi durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Firma, durdurulan faaliyetlerin üretime etkisinin yüzde 20 olduğu bilmiş, söz konusu 359 çalışana ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının 48 milyon TL olduğu bilgisini vermişti.