Kütahya OSB'nin Genişleme Projeleri ve Altyapı Yatırımları Konuşuldu

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetim kurulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kütahya Osb'nin, üretim gücü ve altyapı yatırımlarıyla şehrin gelişiminde öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Musa Işın'ı Kütahya OSB ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun, M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut, Bölge Müdürü Tunahan Ergin ve Bölge Müdür Yardımcıları Harun Kara ile Burak Takıl karşıladı. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de eşlik etti.

"OSB'nin genişleme sahasının gündeme alındı"

İlk olarak Kütahya OSB'nin genişleme sahasının gündeme alındığı görüşmede, Bölge Müdürü Tunahan Ergin, genişleme alanının mevcut durumu, altyapı planlamaları ve yatırımcı taleplerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Ergin, genişleme sahasının hayata geçmesiyle birlikte yeni yatırım alanlarının oluşturulacağını, Kütahya sanayisinin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

"OSB güzergahında artan trafik yoğunluğu konusu ele alındı"

Görüşmede ayrıca Zafertepe-Kütahya OSB güzergahında artan trafik yoğunluğu konusu ele alındı. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan değerlendirme kapsamında, güzergah üzerindeki trafik yükünü hafifletecek alternatif yol önerileri Vali Işın'a sunuldu. Bu kapsamda, belirli noktalardan yeni bağlantı yolları açılması halinde trafiğin daha güvenli ve akıcı hale geleceği yönünde öneriler paylaşıldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Kütahya OSB İtfaiye Binası ve 112 Acil Sağlık Merkezi (ASM) inşaat süreçleri oldu. Bölge Müdürü Tunahan Ergin sunumunda, her iki yapının da tamamlanma aşamasına yaklaştığını, kısa süre içerisinde hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Musa Işın, Kütahya OSB'de yürütülen çalışmaların ilin sanayisine büyük katkı sunduğunu belirterek, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, üretim gücü ve altyapı yatırımlarıyla şehrimizin gelişiminde öncü rol üstleniyor. Tüm projelerde yanınızda olmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Valimizin desteği bizler için önemli bir motivasyon kaynağı. Kütahya OSB olarak yatırımcılarımız için her alanda daha güçlü bir üretim altyapısı sunmak adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA