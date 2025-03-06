Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu

Kütahya OSB 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kütahya OSB 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerin katılımıyla 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda sürdürülebilir büyüme hedefleri ve stratejik vizyon ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, bölgenin hedeflerine ulaşmak için izlenecek yol haritasını paylaştı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, ( Osb ) sanayicilerin yoğun katılımıyla 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Bölgenin stratejik vizyonu, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve performans raporları detaylı bir şekilde ele alınarak, geleceğe yönelik güçlü adımlar atılması için önemli kararlar alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, bölgenin hedeflerine ulaşmak adına izlenen yol haritasını paylaştı. Eskioğlu, konuşmasında sürdürülebilirlik, teknolojiye adaptasyon ve sanayi iş birlikleri konularına vurgu yaparak, Kütahya OSB'nin yalnızca bölgesel değil, ulusal sanayi sahnesinde de güçlenmeye devam edeceğini belirtti. Açılışın ardından Divan Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi yapıldı ve Genel Kurul'un diğer gündem maddeleri görüşülerek yatırımcıların oylamasına sunuldu.

Bölge Müdürü Tunahan Ergin, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu ayrıntılı bir şekilde sunarak, OSB'nin finansal yönetimindeki sağlamlığı ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmaları aktardı. Açıklanan tahmini bütçe ve çalışma planları, gelecek dönemde Bölge'nin gelişimine katkı sağlayacak projelerin titizlikle hazırlandığını gözler önüne serdi.

Toplantının sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, katılımcılara teşekkür ederek, Kütahya OSB'nin sanayicilerle birlikte daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini vurguladı. 7. Olağan Genel Kurul, birlik ve dayanışma içinde tamamlanarak, Bölge'nin sürdürülebilir büyümesine yönelik önemli kararların alındığı bir platform oldu. - KÜTAHYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
img

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
img

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar

VAR koltuğunda oturduğu maçta skandal karar
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.