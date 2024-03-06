Üye Girişi
Haberler

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin stratejik planları ve performans raporları üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldığı 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgenin geçmiş dönemdeki faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri masaya yatırıldı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 6. Olağan Genel Kurul Toplantısında Bölge'nin stratejik planları ve performans raporları üzerine detaylı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Bölge'nin geçmiş dönemdeki faaliyetleri ile gelecek dönem hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Bölge'nin stratejik hedeflerine ulaşmak için izledikleri yol haritasını paylaştı.

Eskioğlu, bölgenin sürdürülebilirlik, teknoloji yenilikleri ve işbirliği alanlarında atılacak adımlar hakkında üyeleri bilgilendirdi. Açılış konuşmalarının ardından Divan Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçimi ile birlikte, genel kurulun diğer gündem maddeleri görüşülerek, yatırımcıların oylamalarına sunuldu

6. Olağan Genel Kurul'da Bölge Müdürü Tunahan Ergin, 2024 yılı tahmini bütçe ve çalışma programını ayrıntılı olarak yatırımcılara sundu. Akabinde Mali ve İdari İşler Bölge Müdür Yardımcısı Harun Kara, Denetim Kurulu Raporu'nu sunarak Bölge'nin mali durumunu analiz etti. Tahmini bütçe, çalışma planı ve raporlar, Bölge'nin mali yönetimindeki sağlamlığını ve şeffaflığını gösterdiği gibi, gelecek döneme ilişkin mali planların da titizlikle hazırlandığını ortaya koydu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu kapanış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Kütahya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu? İlhan Tekin kimdir? CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin kaç yaşında, nereli? Eylem Tok kimdir, nereli kaç yaşında? Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan olayı ne? Oğlunu neden Mısır'a kaçırdı? Bahar 5. bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim ve konusu ne? İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü? Kızıl Goncalar Ayza kim? Melisa Doğu kimdir, kaç yaşında? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 6 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İTÜ SON DAKİKA: İTÜ'de yangın mı var? İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde son durum ne? İTÜ'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? İTÜ'de son durum nedir? Yaralı var mı? Alanya okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba Alanya'da okullar tatil edildi mi? Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri! TV YAYIN AKIŞI 6 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 6 Mart vapur seferleri iptal olacak mı? İptal olan vapur seferleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title