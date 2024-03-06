Kütahya Organize Sanayi Bölgesi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 6. Olağan Genel Kurul Toplantısında Bölge'nin stratejik planları ve performans raporları üzerine detaylı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Bölge'nin geçmiş dönemdeki faaliyetleri ile gelecek dönem hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Bölge'nin stratejik hedeflerine ulaşmak için izledikleri yol haritasını paylaştı.

Eskioğlu, bölgenin sürdürülebilirlik, teknoloji yenilikleri ve işbirliği alanlarında atılacak adımlar hakkında üyeleri bilgilendirdi. Açılış konuşmalarının ardından Divan Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçimi ile birlikte, genel kurulun diğer gündem maddeleri görüşülerek, yatırımcıların oylamalarına sunuldu

6. Olağan Genel Kurul'da Bölge Müdürü Tunahan Ergin, 2024 yılı tahmini bütçe ve çalışma programını ayrıntılı olarak yatırımcılara sundu. Akabinde Mali ve İdari İşler Bölge Müdür Yardımcısı Harun Kara, Denetim Kurulu Raporu'nu sunarak Bölge'nin mali durumunu analiz etti. Tahmini bütçe, çalışma planı ve raporlar, Bölge'nin mali yönetimindeki sağlamlığını ve şeffaflığını gösterdiği gibi, gelecek döneme ilişkin mali planların da titizlikle hazırlandığını ortaya koydu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu kapanış konuşmasında katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA