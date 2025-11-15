Haberler

Kütahya'nın Simav İlçesinde Modern Tarım Makineleriyle Üretim Artışı

Kütahya'nın Simav İlçesinde Modern Tarım Makineleriyle Üretim Artışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Naşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, TKDK'dan aldığı hibe ile modern tarım makineleri temin etti. Ekipmanlar sayesinde bölgedeki tarımsal faaliyetlerin artması ve ekonomik katkının sağlanması hedefleniyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir beldedeki tarım kooperatifinin üyeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları hibeyle beldeye modern tarım makineleri kazandırdı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Naşa beldesinde 1973'te kurulan, 28'i kadın 330 üyesi bulunan Naşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülen Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım Programı kapsamında tarımsal ekipman desteği almak için hazırladıkları projeyle TKDK'ye başvurdu.

Makine parkı projesini değerlendiren TKDK, 18 milyon 385 liralık proje bedelinin yüzde 70'lik kısmı olan 12 milyon 869 bin lirayı hibe desteği olarak sağladı.

Proje kapsamında tarımsal faaliyetlerde kullanılması amacıyla 14 çapa makinesi, 12 pulluk, 13 rotovatör, 4 ot toplama tırmığı, 11 çayır biçme makinesi, 31 römork, 2 tanker, 5 ekim makinesi, 2 gübre serpme makinesi, 2 ilaçlama makinesi, balya makinesi ve biçerdöver alındı.

Kooperatif üyeleri, alınan yeni ekipmanlarla bölgelerindeki tarımsal üretimi artırarak, ekonomiye daha çok katkı sağlamayı hedefliyor.

Kooperatif başkanı Mustafa Arslan, AA muhabirine, ekipman yetersizliği yüzünden arazilerini tam kapasite işleyemediklerini, yeni alınan modern ekipmanlarla beldedeki tarımsal faaliyetlerin artacağını söyledi.

TKDK'nin desteği sayesinde alınan ekipmanların belde sınırları içinde bulunan yüzlerce dönüm arazide kullanılacağını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Orman ve tarım işleriyle uğraşmaktayız. Amacımız beldemizdeki çiftçilerimize daha iyi makine imkanı sunmak. TKDK'nin desteğiyle biz çiftçilerimizin kullanıma sunmak için 98 tarım aleti alındı. Toplam 4 bin 555 dönüm arazi kooperatif ortaklarımız tarafından işlenmektedir. Bundan sonra bu yeni ekipmanlarla arazilerimizden daha iyi verim alacağımızı düşünüyoruz. Araç gereçler sayesinde üretimimiz ciddi şekilde artacak. İşlerimiz daha da kolaylaşacak."

Arslan, çiftçilerin birlik olmasını ve TKDK'nin imkanlarından yararlanması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.