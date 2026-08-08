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Mustafalar Köyü'nde Yangın Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Mustafalar Köyü'nde Yangın Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı
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Kütahya Merkez'e bağlı Mustafalar Köyü'nde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunulurken, hasarın boyutu ve tarım arazilerindeki zarar, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde değerlendiriliyor.

Kütahya Merkez'e bağlı Mustafalar Köyü'nde meydana gelen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının ardından, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan ekipler, zarar gören alanlarda gerekli tespitleri yaptı. Yangının tarım arazileri ve diğer alanlarda oluşturduğu hasarın belirlenmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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