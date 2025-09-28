Kütahya Lezzet Festivali Başladı!

Haberler

Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen Lezzet Festivali, yöresel lezzetlerle dolu bir hafta sunuyor. İlk günde, Hatay ve Erzurum mutfağından künefe gibi birçok farklı tat ziyaretçilerle buluştu.

Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen Lezzet Festivali yoğun ilgiyle başladı. Bir hafta sürecek festivalin ilk gününde vatandaşlar, farklı yörelerden gelen lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Esnaflar, kurdukları stantlarda ürünlerini tanıtarak ziyaretçilere ikramlarda bulundu. Özellikle Hatay ve Erzurum mutfağına ait künefe başta olmak üzere birçok yöresel tat, Kütahyalıların beğenisini topladı. Festival boyunca vatandaşlar, farklı şehirlerin mutfak kültürünü tanıyıp lezzetleri deneyimleme şansı bulacak. Etkinlik bir hafta boyunca Zafer Meydanı'nda devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
