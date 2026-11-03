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Kütahya İl Genel Meclisinde 2027 bütçesi 3 milyar 150 milyon TL taslakla görüşülüyor

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Kütahya İl Genel Meclisinde 2027 bütçesi 3 milyar 150 milyon TL taslakla görüşülüyor
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Kütahya İl Genel Meclisinin Kasım ayı oturumları, 2027 bütçesinin görüşülmesiyle başladı. Encümenden gelen 3 milyar 150 milyon TL'lik taslak bütçenin 2026 başlangıç bütçesine göre yüzde 43,18 arttığı, ek bütçe dahil artışın yüzde 21,62 olduğu açıklandı.

Kütahya İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı oturumları, Meclis Başkanı Muammer Özcura başkanlığında başladı.

2027 yılı bütçesinin görüşüleceği toplantıların açılışında konuşan Özcura, kasım ayının hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler açısından bütçe dönemi olduğuna dikkat çekti. İl Genel Meclisi olarak bu ay içerisinde İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesini görüşerek karara bağlayacaklarını belirten Özcura, encümenden meclise gönderilen bütçe taslağının 3 milyar 150 milyon TL olduğunu açıkladı. 2026 yılı başlangıç bütçesine göre yüzde 43,18 oranında artış sağlandığını ifade eden Özcura, ek bütçe de dikkate alındığında artış oranının yüzde 21,62 olduğunu söyledi. Özcura, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2027 yılı bütçemizin şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilimize yararlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. İlçelerimizdeki talepleri idaremizin teknik ekipleriyle görüşüp önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum."

"Bütçe sunumuyla ilk toplantı tamamlandı"

Meclis Başkanı Muammer Özcura'nın açılış konuşmasının ardından Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, 2027 yılı İl Özel İdaresi taslak bütçesine ilişkin meclis üyelerine sunum yaptı.

Sunumun tamamlanmasıyla Kasım ayı bütçe görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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