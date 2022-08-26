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Kütahya haber | Şaphane'de yem bitkileri saha kontrolleri

Ekonomi Haberleri

Kütahya haber | Şaphane'de yem bitkileri saha kontrolleri

Kütahya habere göre Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz personellerince ilçemiz merkez ve köylerindeki üreticilerimize ait çok yıllık yem bitkileri ile silajlık yem bitkileri ekilişlerine ait saha kontrollerimiz devam ediyor" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Şaphane Ekonomi Haberler

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