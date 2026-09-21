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Kütahya Emet Sülye köyünde üzüm bereketi üreticileri sevindirdi

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Kütahya Emet Sülye köyünde üzüm bereketi üreticileri sevindirdi
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Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bu yıl bağlarda yaşanan üzüm bereketi üreticileri memnun etti. Elverişli hava şartlarıyla bağlarda rekolte ve kalite artışı yaşandı, köyde bağbozumu heyecanı sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bu yıl bağlarda yaşanan üzüm bereketi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yörede elverişli hava şartlarının da etkisiyle üzüm bağlarında rekolte ve kalite artışı yaşandı. Sülye köyü sakinlerinden Tuna İşleyen, evinin hemen yanında yer alan bağındaki verimden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Bu yılki üzüm rekoltesine dikkat çeken Tuna İşleyen, "Evin yanındaki üzüm bağımızda bu sene rekolte oldukça yüksek ve verimli oldu. Kalitesi de son derece güzel. Yöremizde bu yıl yaşanan üzüm bereketi tüm üreticilerimizin yüzünü güldürdü" ifadelerini kullandı.

Köy genelinde bağbozumu heyecanı sürerken, üreticiler kaliteli ürün elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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