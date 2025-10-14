Haberler

Kütahya'da Tavşanlı-Domaniç Devlet Yolu Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı-Domaniç Devlet Yolu'nda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projenin toplam uzunluğunun 28,7 kilometre olduğunu belirten Demir, 2025 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı- Domaniç Devlet Yolu'nda yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki ulaşım ağını daha modern ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen projedeki son durumu aktaran Demir, projenin toplamda 28,7 kilometre olduğunu ifade ederek, "İhalede yer alan yolun, önceki yıllarda Domaniç girişindeki 1,2 kilometrelik kesimi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştu. Geride bıraktığımız 2024 yılında ise Muhacir varyantındaki 6,2 kilometrelik bölümde üstyapı çalışmalarını tamamlayarak bu bölümü de trafiğe açtık. Ekiplerimiz, 2025 yılı çalışmaları kapsamında Tunçbilek ile Muhacir Köyü arasındaki 3,3 kilometrelik kesimde asfaltlama çalışmalarına devam etmektedir. Hedefimiz, bu kesimi de 2025 yılı sonuna kadar tamamlayarak trafiğe açmaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge ulaşımı önemli ölçüde rahatlayacak ve sürüş güvenliği artacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
