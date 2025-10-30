Haberler

Kütahya'da Tarımsal Yatırımlar için Proje Değerlendirmesi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK, Günlüce ve Göncek köylerinde tarımsal projeleri değerlendirdi. Soğuk hava deposu ve pelet üretim tesisi gibi projeler için hibe destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce ilçeye bağlı Günlüce ve Göncek köylerine yapılan ziyarette, tarımsal yatırım ve projeler hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Kütahya TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan tarafından ilçeye bağlı Günlüce ve Göncek köylerine gerçekleştirilen ziyarette, köylerde hayata geçirilmesi planlanan soğuk hava deposu, kurutma tesisi, pelet üretim tesisi gibi yatırım ve proje fikirleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca TKDK hibe destekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, bölgede tarımsal üretimin güçlendirilmesi, katma değerli ürün işleme kapasitesinin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

