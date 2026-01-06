Haberler

Simav'daki seralarda zirai don zarar tespit çalışması yapıldı

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sıcak seralarda zirai don zararı meydana geldi. Tarım müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

İlçede yaşanan aşırı soğukların ardından üreticilerden gelen ihbarlar üzerine, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, don olayından etkilenen sıcak seralarda incelemelerde bulunarak mahsullerde oluşan zararı yerinde değerlendirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında seralardaki bitkisel üretimde meydana gelen hasarın boyutu belirlenirken, hazırlanan raporların ilgili birimlere iletileceği bildirildi. Yetkililer, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzer olumsuzluklara karşı üreticilerin meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
