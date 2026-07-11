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Kütahya'da nohut ve barbunya demonstrasyon alanlarında inceleme

Kütahya'da nohut ve barbunya demonstrasyon alanlarında inceleme
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, nohut ve barbunya demonstrasyon alanlarında gelişim incelemeleri yaptı. Barbunya çiçeklenme döneminde, nohutta ise bakla bağlama başarılı. Nohutta dekara 120-140 kg verim bekleniyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen nohut ve barbunya demonstrasyon alanlarında gelişim incelemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan gözlemlerde, barbunya bitkilerinin çiçeklenme döneminde olduğu, nohutta ise bitki gelişimi ile bakla bağlama seviyesinin başarılı şekilde devam ettiği tespit edildi.

Teknik değerlendirmeler doğrultusunda, nohut üretiminde dekara 120 ile 140 kilogram arasında verim alınmasının beklendiği belirtildi. Demonstrasyon çalışmalarıyla bölge şartlarına uygun çeşitlerin performansının takip edilerek üreticilere rehberlik edilmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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