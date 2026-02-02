Haberler

Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde üretim ve istihdam artacak

Güncelleme:
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Aslanapa ve Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu Derneği ile imzaladığı yüzde 100 hibe destekli sözleşme ile bölgedeki kırsal kalkınmayı hedefliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü ile Aslanapa ve Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu Derneği arasında, yüzde 100 hibe destekli LEADER Yaklaşımı Tedbiri Sözleşmesi imzalandı.

IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında imzalanan sözleşme, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerini kapsıyor. Bu doğrultuda kurulan Aslanapa Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu Derneği ile yapılan anlaşmanın toplam bütçesi 12 milyon 404 bin 665 TL olurken, projenin uygulama süresi 5 yıl olarak belirlendi.

İmzalanan sözleşme ile kırsal kalkınmanın hızlandırılması, yerel girişimciliğin desteklenmesi ve bölgedeki üretim ile istihdamın artırılması hedefleniyor. LEADER Yaklaşımı kapsamında sağlanacak yüzde 100 hibe desteği sayesinde, Aslanapa ve Çavdarhisar'da ekonomik ve sosyal gelişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
